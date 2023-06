Victrex : des polymères aux avantages mécaniques, industriels et écologiques

Victrex est le leader mondial dans la fabrication polymères de haute performance et est principalement connue pour son produit phare, le polyétheréthercétone (PEEK), qui est un polymère thermoplastique hautement résistant. Le PEEK présente des propriétés remarquables, telles qu'une excellente résistance mécanique, une résistance chimique élevée, une stabilité dimensionnelle, une résistance à la chaleur et une résistance au feu. Ces caractéristiques en font un matériau très prisé dans de nombreux secteurs industriels, dont l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie, l'électronique et la santé.

Victrex se concentre sur la recherche et le développement de nouveaux polymères de pointe et travaille en étroite collaboration avec ses clients pour développer des solutions sur mesure répondant à leurs besoins spécifiques.

En plus du PEEK, Victrex propose également d'autres polymères de haute performance, tels que le polyaryléthercétone (PAEK) et le polyéthercétonecétone (PEKK). Ces polymères offrent des performances similaires au PEEK dans des environnements spécifiques et sont largement utilisés dans des applications exigeantes comme le spatial ou les besoins de l'aviation du futur.

Jonathan Sourkes, head of market & business developpement chez Victrex nous présente les avantages mécaniques, industriels et écologiques des thermoplastiques appliqués à l'industrie aéronautique et spatiale.