Vers de nouveaux programmes d’hélicoptères militaires européens

L’Europe a-t-elle besoin de renouveler ses flottes d’hélicoptères militaires ?

Un groupe de travail de l’Académie de l’air et de l’espace, sur la base du développement des appareils militaires actuels, le plus souvent en coopération européenne, a conduit une analyse sur l’évolution des besoins, des menaces et des spécifications à considérer pour une nouvelle génération d’appareils VTOL (Vertical Take-Off and Landing), ainsi que les bonnes méthodes d’une coopération européenne.

Il est en effet urgent de décider du renouvellement des flottes et de mettre en place les moyens de le faire en coopération interarmées européennes en procédant à l’harmonisation des besoins.

La recommandation de l’Académie est donc de préparer sans attendre un accord au niveau des Etats sur les trois créneaux identifiés – hélicoptères lourds et de manœuvre, très lourds, armés spécialisés – répartissant le pilotage de chaque créneau entre les partenaires, afin de définir les axes prioritaires d’une coopération européenne.

Ce Forum International, organisé par l’Académie en partenariat avec Airbus ; Coges Event ; le Gicat ; Leonardo et Safran, présentera cette recommandation.

Les débats et échanges seront menés de façon ouverte au niveau européen, avec les acteurs du domaine militaire, industriels et équipementiers du secteur.

Plan de vol de cette journée d’étude

Les nouveaux programmes d’hélicoptères militaires européens par Bernard FOUQUES , AAE

par , AAE Une évolution des besoins opérationnels, par le Général Olivier de la MOTTE , le Major Général Reinhard WOLSKI et d’autres chefs militaires européen .

par le , le et . Les perspectives techniques , et synergies avec des programmes civils de recherche, par Éric DAUTRIAT , Vice-Président AAE et Michel HANCART , AAE

, par , Vice-Président AAE et , AAE Gestion d’un programme militaire en coopération : exemple de l’OCCAR, par Ing. Général BELLOUARD , ancien directeur de l’OCCAR

par , ancien directeur de l’OCCAR Le point de vue de l’industrie : Airbus Helicopters, Jérôme COMBE , H/O Portfolio Politique et Stratégie ; Leonardo Helicopters, Andrea BIANCHI , Stratégie et Innovation ; Safran Helicopter Engines, José COSTA , Directeur du développement commercial

:

Afin que le débat soit totalement ouvert et que les participants puissent exprimer leurs visions, leurs préoccupations et leur ressenti, il sera proposé une Table ronde exclusivement réservée à la discussion et aux échanges.

Participants à la Table ronde :

Major General Stefano CONT , Capability Armament Planning Director, European Defence Agency ;

, Capability Armament Planning Director, European Defence Agency ; Roberto GARAVAGLIA , Senior Vice-President Stratégie et Innovation , Leonardo Helicopters ;

, Senior Vice-President , Leonardo Helicopters ; Matthieu LOUVOT , Exécutive Vice-President Programmes, Airbus Helicopters ;

, Exécutive Vice-President Programmes, Airbus Helicopters ; Ferre Van WILDER , au nom de l’Amiral Matteo BISCEGLIA, Manager Général de l’OCCAR ;

, au nom de l’Amiral Matteo BISCEGLIA, Manager Général de l’OCCAR ; Général Bertrand VALETTE d’OSIA, commandant de l’ALAT (Aviation légère de l’armée de Terre).

INFOS PRATIQUES

Inscription obligatoire : www.academieairespace.com/evenement/forum2022/ Mercredi 15 juin 2022 de 9h00 à 18h00 // En présentiel

📍 Lieu : Paris, Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire sur notre site internet. La langue du forum sera l'anglais (pas de traduction simultanée).

Si le forum ne peut se tenir en personne pour des raisons de santé, il sera organisé à distance.

**A propos de l’Académie de l’air et de l’espace**

L’Académie de l’air et de l’espace, créée en 1983 à Toulouse, est composée de personnalités représentatives de l’ensemble des activités aéronautiques et spatiales qui exercent ou ont exercé des responsabilités importantes dans ces domaines. Par ses actions très diverses - colloques, forums, actions de formation, conférences en Europe, publications, et ses distinctions, l’Académie favorise et promeut des activités scientifiques, techniques, culturelles et humaines de haute qualité.

Site : www.academieairespace.com