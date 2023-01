United Airlines revient au Terminal 1 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle

United Airlines retourne au Terminal 1

Le lundi 9 janvier 2023 , United Airlines quitte le Terminal 2A, où elle avait déplacé ses opérations en raison de la fermeture du Terminal 1 pour travaux depuis près de trois ans. Elle réintègre le Terminal 1, où sont regroupées les compagnies membres de Star Alliance depuis 2006 « sous un même toit », pour le plus grand confort des passagers. Les comptoirs d'enregistrement de United sont maintenant au niveau 3, hall 3. Les passagers éligibles pourront à nouveau profiter du salon Star Alliance, qui se trouve avant la zone sous-douane, au niveau 4.

« Nous sommes ravis de pouvoir réintégrer le Terminal 1, quelques mois avant l'ajout d'un 6e vol quotidien à notre programme estival. Les travaux de modernisation du Terminal 1 vont permettre à nos passagers de bénéficier d'une expérience améliorée à l’aéroport avant d’embarquer à bord de nos appareils », a déclaré Grégoire Dutoit, directeur commercial de United en France. « Au départ de Paris- Charles De Gaulle 1, United opère actuellement un vol quotidien direct vers New York/Newark, Washington/Dulles, Chicago et San Francisco. »

United Airlines augmente ses liaisons pour l'été 2023

United Airlines augmentera ses liaisons entre la France et les Etats-Unis pour l’été 2023, et passera de six à sept fréquences, avec un second vol quotidien entre Paris Charles de Gaulle et Washington D.C. à partir du 3 juin 2023. Par ailleurs, la liaison saisonnière entre Nice et New York/Newark, inaugurée en 2022, reprendra le 11 mai 2023.

Le Terminal 1 a subi de nombreux travaux de réfection, de réhabilitation et de remise en lumière effectués par les équipes du Groupe ADP. La nouvelle salle d’embarquement internationale a été conçue pour être à la fois esthétique et fonctionnelle, garantissant un parcours de 6 minutes maximum entre la fin des postes d’inspection filtrage et la porte d’embarquement. Elle propose également des espaces d’assises hybrides et des espaces