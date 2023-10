Une exposition raconte l’espace en Lego à la Mairie du 17e

Une exposition ludique, familiale et didactique

L’exposition « Lego - La conquête de l’espace » s’est ouverte le 17 octobre à la Mairie du XVIIe arrondissement de Paris, et doit durer jusqu’au 26 novembre (avec un jeu-concours pour les plus jeunes).

Durant les prochaines vacances scolaires, elle doit notamment accueillir plus de 500 enfants de centres de loisirs, mais est accessible gratuitement à tous, petits et grands, aux horaires d’ouverture de la Mairie, en semaine et le samedi matin.

De l’obus de Jules Verne à la station cislunaire Gateway du programme Artemis, en passant par l’astéroïde B 612 du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, les premiers pas sur la Lune de Tintin et de Neil Armstrong, la navette spatiale ou même… les couches-culottes des astronautes.

C’est une jolie histoire de l’homme dans l’espace, rêvée et avérée, qui est racontée au travers de pièces de collection et de créations originales, parfois monumentales, assemblées en Lego ; au total, l’exposition rassemble environ un million de briques !

C’est la seconde fois que la Mairie du XVIIe arrondissement accueille une exposition de Lego, créée par l’agence Epicure Studio, après celle qui avait été consacrée à une vingtaine de fables de La Fontaine, en mars-avril 2021.

Informations pratiques

« Lego - La conquête de l’espace »

Hall de la Mairie et premier étage de la Mairie du XVIIe arrondissement

16-20, rue des Batignolles, 75017 Paris

Le samedi de 9h à 12h30, le jeudi de 8h30 à 19h30 et du lundi au mercredi et le vendredi de 8h30 à 17h

Entrée libre et gratuite

Renseignements sur https://mairie17.paris.fr/pages/exposition-lego-la-conquete-de-l-espace-25114