Une alerte à la bombe retarde de 6 heures le vol d'IndiGo à Dubaï

Une fausse alerte à la bombe

Le 27 août dernier, le vol IndiGo 6E 65 devait quitter l'aéroport international de Chennai (MAA) à 07h35. Le vol devait être effectué à bord du tout nouvel Airbus A320-200neo. Le drame a débuté lorsque la police municipale a été alertée par un appel téléphonique anonyme. Lors d’un tel drame, la police, les agences de sécurité, les aéroports et les compagnies aériennes activent immédiatement des protocoles bien établis et pratiqués. La première étape consiste à isoler l'avion et à déterminer si une bombe ou un autre engin explosif se trouve ou non à bord de l'avion. Dans ce cas, la police de l'aéroport et l'équipe de détection et d'élimination des bombes (BDDS) ont été rapidement appelées et ont activé leurs protocoles.

Les autorités de l’aéroport ont procédé à une fouille minutieuse de A320 Néo. Heureusement, aucune matière explosive n'a été trouvée à bord de l'avion IndiGo, qui a ensuite décollé pour l'aéroport international de Dubaï (DXB) avec plus de six heures de retard, à 14h00. Le vol 6E 65 est finalement arrivé à Dubaï à 16 h 06, parcourant les 2 935 kilomètres (1 824 miles) en 3 h 36. Après une courte rotation, il a quitté DXB à 17:47 en tant que vol 6E 146 à destination de l'aéroport international de Chandigarh (IXC). Les rapports indiquent que les passagers et les membres du personnel ont été hébergés pendant le retard.

Un homme de Chennai est à l’origine du canular

La police a pu rapidement retracer l’appel téléphonique, ou ils ont arrêté un homme de 43 ans venant de Chennai. Les mêmes rapports le décrivent comme un homme "en état d'ébriété ou ivre" essayant d'empêcher deux membres de sa famille de quitter l'Inde.