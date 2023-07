Un Rafale intercepte un... avion de tourisme rempli de drogues

Le survol de la centrale de Fessenheim met en alerte un Rafale

L’alerte a été donnée sur la base aérienne la plus proche, un avion de tourisme, immatriculé en Pologne au départ de Fribourg en Allemagne et à destination de l’Espagne inquiète les autorités quand il se met à survoler la zone sensible de la centrale nucléaire de Fessenheim. L’attitude du pilote est d’autant plus suspecte qu’aucune transmission radio n’est émise et que des erreurs sur son plan de vol sont commises. Le doute n’étant pas permis, un Rafale est dépêché très rapidement afin de procéder à l'interception ainsi qu’à la vérification de l’appareil et du pilote.

Un comportement agité du pilote

Dès l’arrivée du Rafale au niveau de l’avion de tourisme, le capitaine Cyril, pilote du Rafale témoigne : “je constate un comportement agité du pilote mais aussi que des paquets sont largués depuis le fuselage dès mon arrivée”. Très rapidement la panique s’installe chez le pilote du monoplace qui immédiatement se met à larguer des ballots de drogues jetés depuis l'avion. S’en suit alors la fameuse course-poursuite tant médiatisée mais qui finalement ne sera que de courte durée puisque que immédiatement après avoir largué ses paquets, le malfaiteur va tenter de se poser en urgence sur l’aérodrome de Lanas.

En parallèle, la gendarmerie est appelée en renfort et un hélicoptère sera déployé pour retrouver ces ballots de drogues, le GIGN sera également déployé pour procéder à l'interpellation du suspect. Ce dernier d’origine polonaise n’est d’ailleurs pas inconnu des services judiciaires français pour des liens dans le trafic de stupéfiants.

Au total ce sont pas moins de 400 kg de drogues qui vont être saisies ainsi que 45000€ en cash au sein de l’appareil ainsi que dans sur le sac que portait le malfrat.