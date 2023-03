Un pas de plus vers l'aviation durable

Ascendance Flight Technologies : levée de fonds de 21 millions d’euros

Ascendance Flight Technologies, start-up dédiée à la décarbonation de l’aviation, réalise une levée de fonds de 21 millions d’euros. French Tech Souveraineté opéré par Bpifrance dans le cadre de France 2030, CELAD, Expansion Aerospace Ventures, SC Mahé, Adrien Montfort (CTO Sorare) via Snaw Ventures et ARIS Occitanie participent à ce tour de table aux côtés des investisseurs historiques, Habert Dassault Finance, Céleste Management, IRDI, et M-Capital, qui réinvestissent significativement à cette occasion. Cette opération a pour objectif de permettre à la société d’exécuter ses ambitions : décarboner l’aviation en proposant des technologies uniques sur le marché.

Ces nouveaux fonds assurent à Ascendance Flight Technologies les moyens de faire voler son prototype à échelle 1, d’entamer les démarches de certification et de pré-industrialisation de son premier avion et d’accompagner, grâce à sa technologie hybride, ses premiers clients et partenaires dans la décarbonation de leurs avions.

« Cette levée de fonds est dimensionnante pour l’aviation décarbonée en France. C’est une étape logique dans notre feuille de route dédiée à la transition énergétique de l’aviation. Elle va permettre l'accélération du développement technique et commercial de nos produits, tout en contribuant à notre mission centrale : construire un modèle durable pour une mobilité aérienne plus propre. Nous sommes très fiers d’avoir su réunir ces partenaires financiers notables, qui par leur qualité et leur complémentarité vont pouvoir accompagner la société dans les prochaines phases de son développement » explique Jean-Christophe Lambert, Co-founder & CEO d’Ascendance Flight Technologies.

Adrien Muller, Directeur de Participations chez Bpifrance ajoute : « Bpifrance, via French Tech Souveraineté, est très heureux d’accompagner les équipes d’Ascendance Flight Technologies dans cette nouvelle phase clé de son développement. Ascendance Flight Technologies a un projet industriel innovant grâce auquel elle ambitionne de révolutionner et décarboner l’aviation civile. Cet investissement est en parfaite adéquation avec notre feuille de route à la fois sur le volet climatique mais aussi celui de l’industrie. »

Benoit Habert, Directeur Général de Habert Dassault Finance souligne :

« Nous sommes impressionnés par le rythme de développement de la société, de l’exécution de sa feuille de route ainsi que de l’engagement des équipes. C’est pourquoi Habert Dassault Finance a décidé d’accroître son actionnariat en participant notablement à ce second tour. »

Vincent Gardeau, Président de CELAD conclut :

« Nous avons été séduits par le Projet novateur, disruptif et décarboné porté par Ascendance Flight Technologies et par l’enthousiasme de ses équipes. Notre décision de rejoindre cette belle aventure nous permet de soutenir l’écosystème français de l’aéronautique responsable. Les synergies entre nos sociétés sont évidentes autour de notre savoir-faire informatique et électronique dans les systèmes embarqués. CELAD sera un industriel impliqué sur la durée pour contribuer à la réalisation des ambitions d’AFT. »

Grâce à son double positionnement « avionneur-motoriste » la start-up toulousaine créée en 2018 adresse depuis sa création les marchés relatifs à l’aviation plus durable et décarbonée. Contrairement à la plupart de ses concurrents, Ascendance a choisi la propulsion hybride au tout électrique pour s’inscrire dans la trajectoire de la décarbonation de l’aviation de manière réaliste et applicable à de multiples usages (transport de personnes, service médical, logistique et surveillance) avec un rayon d’action étendu. Son avion à décollage et atterrissage vertical (VTOL) nommé ATEA, est une alternative bas carbone et silencieuse à l’hélicoptère qui répond idéalement au besoin d’une aviation point à point décentralisée et régionale. En parallèle, STERNA, son système de propulsion hybride électrique modulaire, compatible avec les SAF (Sustainable Aviation Fuels) et l’hydrogène, va rendre possible une nouvelle génération d’avions à empreinte environnementale fortement réduite. Ascendance entre aujourd’hui dans une phase intensive de prototypage et de pré-industrialisation avec la livraison récente de son site d’intégration et d’essais vols sur l’aérodrome de Muret L’Herm près de Toulouse. Elle va ainsi continuer à dérouler sa feuille de route en vue de livrer les premiers avions courant 2026. Les années à venir verront donc des étapes majeures dans son avancement surses deux priorités de développement :

La construction du premier prototype volant à échelle 1 de son avion ATEA et la poursuite des démarches en vue de la certification de l’avion, initiées avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA)

L’exécution de ses premiers contrats et partenariats, sur l’intégration de sa solution STERNA, système breveté de propulsion hybride modulaire, au cœur d’appareils existants

La société, qui a déjà annoncé en 2022 la signature de 245 LOI (lettres d’intention d’achat) pour son avion ATEA et réalisé les essais à l’échelle de sa technologie hybride, continue également sa croissance en termes de recrutement. Preuve de son dynamisme, des talents de premier plan tel Stéphane Viala, précédemment SVP Engineering de ATR, ont déjà rejoint Ascendance. Cinquante postes vont être pourvus dans les dix-huit prochains mois pour étoffer les équipes de nouvelles compétences et permettre à Ascendance Flight Technologies l’exécution de ses ambitions.

Zoom sur les deux solutions développées par Ascendance

STERNA est un système de propulsion hybride qui permet l’utilisation simultanée de plusieurs sources d’énergie. Grâce à son architecture électrique innovante, son intelligence embarquée pour la gestion de l’énergie à bord Hybrid Operating System ainsi que des nouvelles solutions de batteries aéronautiques, STERNA pourra accueillir un module thermique basé sur les Sustainable Aviation Fuel ou de nouvelles solutions hydrogène, accompagnant ainsi la transformation énergétique dans l’aviation. La société a déposé plusieurs brevets sur ces technologies.

ATEA est un avion à décollage et atterrissage vertical. Avec une autonomie de 400 km, une vitesse de croisière supérieure à 200km/h, des émissions sonores divisées par quatre* et de CO2 réduites jusqu’à 80%* (*par rapport à un hélicoptère classique), ATEA est une alternative bas carbone à l’hélicoptère.

Avec ses 8 rotors intégrés dans les ailes, cet avion offre une sécurité renforcée mettant en œuvre une totale redondance. Il se destine à un usage régional et décentralisé autour de quatre missions principales : le transport de personnes, les urgences médicales, la logistique et la surveillance.