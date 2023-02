Un nouveau système de drones aériens par Thales et Schiebel pour la royal Navy

Le CAMCOPTER S100 de Schiebel, futur drone de la Royal Navy

La Royal Navy vient de sélectionner l’entreprise autrichienne Schiebel pour lui fournir son prochain système aérien sans équipage à voilure tournante (RWUAS). L’entreprise travaillera conjointement avec les français Thales et canadien CarteNav afin de développer un version adaptée du drone, opérationnelle d’ici la mi-2024. Le contrat pour le projet Peregrine (du nom du futur drone) s’élève à environ 23 millions d’euros pour un nombre non communiqué de systèmes.

Le Peregrine sera dérivé du modèle CAMCOPTER S100 de Schiebel, un drone disposant d’une endurance de 6 à 10h (avec un réservoir additionnel) et d’une capacité d’emport de 50 kg de charge utile. Il est destiné à équiper les frégates de Type 23 (autrement appelées “Duke class”) et fonctionnera en association avec l’hélicoptère AW159 Wildcat afin d’opérer une surveillance et reconnaissance (ISR) permanente de l’environnement opérationnel du navire.