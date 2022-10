Un hackathon sur la finance durable et le spatial

Un partenariat UE/ISU

Dans le cadre de sa volonté de hisser l'Europe à la tête des technologies numériques, la Commission européenne a lancé en juin 2021 l'initiative Cassini (Competitive Space Start-ups for Innovation Initiative – Initiative de compétition des startups spatiales pour l'innovation), qui s’est traduite depuis par la mise en place de trois hackathons.

Un quatrième défi, organisé cette fois par l’ISU (International Space University – Université spatiale internationale) à Strasbourg, vient d’être lancé : mettre le spatial au service de la finance, de l'assurance et des investissements de demain.

Axes de travail

Le hackathon s’adresse aux passionnés du spatial et de la technologie ou à tous ceux qui souhaitent mobiliser leurs talents au service d’une dimension plus durable pour le monde financier.

Trois axes de travail sont proposés : l'écologie et les investissements durables, des outils et technologies financiers innovants et faire progresser l'intelligence financière mondiale

Calendrier

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 27 octobre sur https://taikai.network/cassinihackathons/hackathons/financial-world

Le hackathon se déroulera du 4 au 6 novembre, simultanément dans dix pays européens, dont la France.

Pour cette dernière, c’est à Strasbourg, au sein de l’ISU, que se déroulera l’épreuve, en présence d’experts de l’université, de l’Agence spatiale européenne et autres.

De nombreux prix sont à gagner.