Un F-15 japonais aux couleurs de Top Gun : Maverick

Deux Super Hornet aux couleurs de Maverick...

Le très récent film "Top Gun : Maverick" se basait sur un principe central mis en avant dans les multiples bandes annonces : utiliser le moins possible les effets spéciaux et donc, de filmer les acteurs durant des vols réels. Pour l'acteur Tom Cruise, le capitaine Pete Mitchell Maverick dans le film, l'US Navy a mis à disposition des équipes de tournage deux Super Hornet. Le premier appareil est un F/A-18E utilisé pour les prises de vue au sol ou extérieures lors des vols. Dans ce dernier cas, le jet était piloté par un pilote de l'Aéronavale américaine. Le second, un F/A-18F, a également été peint avec une bande noire et bleue (double sur l'empennage). Il a permis de prendre les prises de vue de Tom Cruise en siège arrière pendant qu'un pilote de l'Aéronavale effectuait les manœuvres aériennes.