Un drone aux capacités d'emport record dévoilé par General Aromics

Un drone à décollage court sans piste préparée pour une charge utile record

General Atomics vient de dévoiler le Mojave, un nouveau drone multimission à décollage court capable d'opérer sans piste de décollage préparée. Le drone reprend les caractéristiques principales du MQ-1C Gray Eagle lui-même dérivé du MQ-1 Predator. Il peut emporter jusqu'à 1600 kg de carburant, pour des missions d'attaque au sol ou d'ISR, la flexibilité du système devant permettre une configuration simple et rapide de la machine. Le Mojave possède une charge utile record pour un appareil STOL (short take of and landing, décollage et atterrissage court), avec une capacité d'emport allant jusqu'à 12 missiles Hellfire. Dans le cas d'une charge maximale, son autonomie est réduite à trois heures, une performance qui reste néanmoins très largement supérieure à celle des drones à décollage et atterrissage vertical jusqu'alors nécessaires pour opérer en pareille conditions, tout en offrant une charge utile nettement plus élevée.

Son autonomie est portée à huit heures lors des missions d'observation, avec des options pour des capteurs électro-optiques infrarouges, un radar à ouverture synthétique dédié au suivi de cibles se déplaçant au sol jusqu'à 75 km (SAR/GMTI), ou des capteurs SIGINT de guerre électronique permettant de détecter le positionnement de radars ennemis, et donc leur emplacement.

Rusticité et simplicité

Afin de pouvoir accompagner les corps expéditionnaires et décoller depuis un terrain court et non-réparé, le Mojave peut être déployé par une équipe de 4 personnes en seulement 90 minutes. Le développement du drone, réalisé sur fonds propre par General Atomics, a été simplifié par la réutilisation de l'avionique et des contrôles de vol du MQ-9 Reaper et du MQ-1C Gray Eagle-ER, mais en adoptant une voilure élargie, des trains d'atterrissages plus longs (permettant de réduire l'ingestion de débris) et d'un turbopropulseur de 450 chevaux. La capacité à opérer depuis des terrains non préparés permet également au drone de revenir se poser pour être réarmé au plus près de la ligne de front, évitant le retour à une piste et un long transit réduisant la présence en mission.

Les premiers vols du prototype du Mojave ont eu lieu pendant l'été 2021 et ont démontré des capacités d'atterrissage à des vitesses de seulement 40 à 45 nœuds, , et les performances de l'appareil sont telles qu'elles permettraient son emploi depuis des porte-aéronefs comme ceux des US Marines. Le nouvel appareil n'a pour l'instant reçu aucune commande, mais de potentiels utilisateurs seraient intéressés à l'export.