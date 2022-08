Un Boeing 737 de United Airlines contraint d’annuler son vol par manque de carburant

Boeing 737-900ER était en train de rouler pour se rendre à Denver. Cependant, l'avion est resté sur le tarmac et les voies de circulation pendant plus de six heures avant que le vol ne soit annulé. Le vol, qui avait été retardé en raison du mauvais temps, a finalement été annulé après que l'équipage a dépassé son nombre d'heures maximum.

Plus de 8 heures sur le tarmac

Le 22 août, le vol 1910 de United Airlines entre l'aéroport international de Newark Liberty (EWR) et l'aéroport international de Denver (DEN) a connu une série d'incidents qui ont conduit les passagers à passer plus de huit heures sur le tarmac. 3 heures de retard ont été cumulées en raison de forts orages avant le décollage du Boeing 737-900ER. La réglementation exige qu’un avion ne doit pas dépasser plus de 3 heures sur tarmac, par ce fait l’avion est retourné momentanément à la porte d'embarquement avant de rouler à nouveau pendant trois heures. L’avion ne pouvant pas décoller, faute d'avoir assez de carburant pour effectuer le vol vers Denver.

L’équipage a demandé aux passagers de retourner dans l’avion

Les passagers ont reçu une notification leurs annonçant que le vol était annulé mais l’équipage a demandé aux passagers de rester dans l’avion, qui est resté sur le tarmac pendant deux heures supplémentaires. Malheureusement, à ce moment-là, les membres de l'équipage de United n'ont pas pu terminer le voyage car ils auraient dépassé le nombre d'heures maximum qui leur était alloué, ce qui a entraîné l'annulation du vol.