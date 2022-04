Après plus d'un mois et demi de guerre, la Russie a été contrainte de réviser ses ambitions à la baisse, abandonnant l'espoir de prendre Kiev et se retirant de tout le nord du pays. L'Ukraine progresse également dans le sud-ouest, mais la situation penche en faveur de la Russie dans le Donbass où les combats s'intensifient.

Si cette vidéo n'apparaît pas, vous pouvez y accéder en suivant ce lien : https://youtu.be/N-hz-7pAwIU