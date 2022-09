Le cours de la guerre en Ukraine a changé. Alors que le front ne bougeait presque plus depuis plusieurs mois, l'Ukraine reprend l'initiative en lançant de grandes offensives dans les régions de Kherson et de Kharkiv. Analyse de ces offensives et de leurs conséquences stratégiques.

Si cette vidéo n'apparaît pas ici, vous pouvez y accéder en suivant ce lien : https://youtu.be/6jzXB9QRXS4