[UKRAINE / RUSSIE] Analyse de l’emploi de l’aviation et des difficultés russes

Presque 3 semaines après le début de l’invasion russe sur l’Ukraine, l’aviation russe a perdu des dizaines de chasseurs et d’hélicoptères, ne peut toujours pas opérer en haute altitude et essaie toujours de venir à bout de la défense aérienne ukrainienne. A l’inverse, l’Ukraine fait toujours voler ses chasseurs ainsi que des Bayraktar TB2, et ses équipements lourds de défense aérienne sont toujours actifs. Comment comprendre cette situation ?

La vidéo ne fonctionne pas sur tous les navigateurs internet, dans ce cas vous pouvez y accéder en suivant ce lien : https://youtu.be/UQzeWQUxrdE