Trois personnes hospitalisées à la suite de fortes turbulences

3 personnes à bord transporté a l’hôpital

Au cours de la nuit du jeudi 17 février 2023, un vol United Airlines reliant l'aéroport international de Newark Liberty à New York à l'aéroport international de Tampa en Floride a connu des turbulences qui ont blessé trois personnes à bord. La compagnie aérienne, basée à Chicago, a confirmé que deux passagers et un agent de bord ont été hospitalisés en raison de ces turbulences.

Le vol UA600 était effectué à bord d'un Boeing 757 de United Airlines, immatriculé N13138, selon les informations de FlightRadar24.com. Le trajet, initialement prévu à 19h52, a finalement décollé à 20h39 et a atterri à 23h01.

Des conditions difficiles

Les turbulences sont un élément normal de tout vol, mais la plupart des cas n'ont aucune conséquence sur l'avion ou ses passagers. Toutefois, des blessures sont toujours possibles en cas de turbulences d'un niveau plus élevé, comme nous l'évoquions en janvier 2023, lorsque sept passagers d'un Airbus A321neo d'Air Astana ont été blessés lors d'un vol entre Tachkent et Almaty. Généralement, les blessés sont des passagers qui ne sont pas attachés, et malgré leur aspect impressionnant, les turbulences ne présentent pas de risque pour l'avion lui-même, ceux-ci étant conçus pour être capable de résister à 155% des pires turbulences pouvant être rencontrées dans l’atmosphère terrestre.

Le N13138 : 20 ans de service chez United Airlines

Le N13138, un avion de la compagnie United Airlines, a été livré à Continental Airlines en 1999. Suite à la fusion de Continental et United en 2010, il est devenu propriété de United. Il peut accueillir 169 passagers répartis en économie (108 sièges), économie plus (45 sièges) et affaires (16 sièges). Après plus de 20 000 cycles de vol et 85 000 heures de vol enregistrées, le N13138 est un appareil bien rodé.