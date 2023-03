Transavia muscle son programme pour l'été 2023

Transavia France, filiale du groupe Air France-KLM, a annoncé six nouvelles routes pour la saison été 2023, incluant des destinations en Algérie, au Maroc, au Sénégal et en Suède. Cette expansion permettra à Transavia de lancer deux nouvelles lignes au départ de Bastia et Strasbourg, ainsi que des vols supplémentaires au départ de Marseille et Nantes.

Vol direct entre Marseille et Dakar

À partir du 3 mai 2023, Transavia sera le seul opérateur proposant des vols directs entre Marseille Provence et l'aéroport Blaise Diagne International, qui dessert Dakar. Dans un premier temps, ces vols auront lieu une fois par semaine, puis passeront à deux fois par semaine en juillet et août 2023.

Auparavant, la liaison entre Marseille et Dakar était assurée par Aigle Azur jusqu'en juillet 2019, date à laquelle la compagnie aérienne a déposé le bilan. La ligne a ensuite été reprise par Air Sénégal, qui a offert des vols directs entre Marseille et Dakar de septembre 2020 à mars 2021. Cependant, la compagnie a par la suite modifié l'itinéraire pour inclure Lyon, proposant actuellement deux vols par semaine à bord des Airbus A319 et A321. Transavia France, opérateur 100 % Boeing 737-800 dessert déjà Dakar depuis deux destinations en France.

Nouvelles liaisons depuis Bastia et Nantes

Transavia lancera deux nouvelles routes hebdomadaires depuis Bastia-Poretta, en Corse, à partir du 5 juillet : une vers Oujda, dans le nord-est du Maroc, et l'autre vers Göteborg, en Suède à partir du 8 juillet. La compagnie aérienne exploitera également une nouvelle liaison entre Nantes et Constantine, deux fois par semaine. Pour la saison d'été 2023, Transavia exploitera 196 lignes, soit près du double de l'été 2019, avec une capacité totale d'environ 10,7 millions de sièges, soit une augmentation de 84 % par rapport aux niveaux pré-pandémiques.

Nouvelles routes vers l'Algérie

À partir de l'aéroport de Strasbourg, Transavia proposera prochainement deux nouvelles routes vers deux destinations en Algérie. La compagnie assurera deux vols par semaine pour la capitale, Alger, et débutera ses liaisons vers Constantine à partir du 4 juillet 2023.