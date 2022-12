SWISS utilisera des Airbus A350-900 dès 2025

SWISS modernise sa flotte de long-courrier avec l'ajout de cinq nouveaux Airbus A350-900

Swiss International Air Lines (SWISS) est en train de moderniser sa flotte de long-courrier en ajoutant cinq nouveaux Airbus A350-900 à partir de 2025. Ces avions bimoteurs modernes et économiques en termes d'émissions de CO2 remplaceront progressivement les quatre quadrimoteurs Airbus A340-300 encore en service. La commande de 25 A350-900 a été passée par Lufthansa en 2019.

Dieter Vranckx, Chief Executive Officer de SWISS : « Nous sommes très heureux d’avoir pu redresser la barre après la crise sanitaire du coronavirus et de constater que nos finances sont à présent sur la bonne voie. Nous sommes ainsi en mesure de continuer à investir dans l’avenir de notre entreprise, dans nos collaborateurs et dans la qualité au profit de nos passagers. La modernisation substantielle que nous prévoyons pour notre flotte long-courrier constitue un jalon important de notre compétitivité à long terme et de la durabilité de notre exploitation ».

L'Airbus A350-900: un avion moderne et économique en termes d'émssions de CO2

L'Airbus A350-900 est un avion moderne et économique en termes d'émissions de CO2. Il produit environ 25% d'émissions en moins que le modèle précédent et moins de la moitié des émissions sonores. En moyenne, il ne consomme que 2,5 litres de kérosène par passager pour 100 km. Il sera équipé d'une cabine ultramoderne dans toutes les classes et disposera d'une grande capacité en soute pour l'activité fret de SWISS.

Dieter Vranckx : « Le choix de l’Airbus A350-900 affirme clairement notre engagement en faveur d’une exploitation aérienne plus durable. Il apportera une contribution essentielle à la réalisation de nos objectifs climatiques ambitieux. La mise en service de cet avion de dernière génération offrant un confort supplémentaire à nos clients nous permettra par ailleurs de réaffirmer notre positionnement de compagnie premium ».