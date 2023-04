Sous-marin Le Terrible : tir de missile stratégique M51 réussi

Mis en service en 2010, il est le quatrième et dernier sous-marin de la classe Le Triomphant . Comme les trois autres SNLE de la Marine nationale, il appartient à la Force océanique stratégique (FOST) basée à l'Île Longue, dans la rade de Brest (Finistère, France). Il est le premier sous-marin français a effectué un tir de missile M51 dans sa première version en 2010. En janvier 2021, il rentre en cale sèche pour sa première indisponibilité périodique pour entretien et réparation (IPER) et ce, pour une durée de 14 mois. Cette étape vise à moderniser et entretenir les différents systèmes du bâtiment.

Le BEM Monge

Ce genre d'essai est suivi par de nombreux radars, satellites et systèmes spécialisés. La Marine nationale possède d'ailleurs un navire spécialement modifié pour ce genre de missions : le bâtiment d'essais et de mesures (BEM) Monge (A601, unique navire de sa classe). C'est un véritable centre d'essai missile flottant, avec des services radar, de télémesure, référentiel-aérologie optique ou encore un service conduite d'essai grâce à de nombreux radars de plusieurs dizaine de tonnes (capable de faire un 360 en une dizaine de seconde), une tourelle électro-optique,... Ses capacités sont très précises, à tel point que ses radars pourraient détecter et suivre une pièce de 2€ "en vol", et ce, à plus 800 kilomètres du Monge. Il dispose aussi de capacités de suivi spatial et la possibilité de suivre des satellites, débris spatiaux, etc.

Peu connu du grand public, il joue pourtant un rôle indirect mais décisif pour la dissuasion nucléaire française, en fournissant de nombreuses données sur les tirs effectués. D'ailleurs, il est, après le porte-avions Charles de Gaulle, le second navire le plus long de la Marine, avec 230 mètres, loin derrière les 199 mètres des LHD de la classe Mistral. Il faut préciser que ce navire n'est en aucun cas spécialisé dans l'espionnage, le renseignement de signaux (SIGINT) de communication (COMINT) ou d'origine électronique (ELINT). Cette mission est assurée, du point de vue de la Marine nationale, par le Dupuy-de-Lôme (A759, unique navire de sa classe).

Le Monge n'était pas visible sur les sites de live tracking mais était surement déployé dans l'océan Atlantique pour suivre ce tir d'essai (probablement situé non-loin de la zone d'impact). En revanche, d'autres bâtiments de la Marine étaient visibles sur la zone de tir, tels que :

le bâtiment d'expérimentation de la guerre des mines (BEGM) Thétis (A785, classe Lapérouse)

le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain (BSAM) Garonne (A605, classe Loire)

probablement la frégate anti-sous-marine Aquitaine (D650, classe FREMM)

L'image de couverture de cet article représente le tir d'essai d'un missile stratégique M51 depuis le SNLE Le Téméraire le 12 juin 2020.