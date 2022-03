SE Aviation débute l’assemblage final de son ULM nouvelle génération

Le MCR Pickup est un des modèles développé et fabriqué au sein de la société SE Aviation, basée à Pontarlier, qui a racheté il y a maintenant plusieurs années les droits et les licences des MCR fabriqués anciennement par Dyn’aéro. La gamme de la société couvre plusieurs modèles, des avions aux ULM de 2 à 4 places, de puissances allant de 80 à 140 cv, pouvant atteindre des vitesses de croisière de 270 km/h.

Ces performances sont notamment permises par l’utilisation de structures en composite fabriquées au Portugal, alliant performances structurelles, gain de poids, et absence de corrosion. Grâce à des études aérodynamiques poussées et des calculs précis de structures, l’aérodynamique des appareils fait apparaître une réelle différence de performances entre les MCR et les appareils concurrents, notamment sur la ligne des ailes, des volets, et des winglets, étudiés dans le cadre d’un partenariat avec l’ONERA.

SE Aviation propose d’intégrer une avionique de nouvelle génération à ses appareils (GPS, radios, TCAS, pilote automatique, etc.) fournis par les sociétés AvMap, Dynon, ou Garmin. Un parachute de cellule de type BRS (ballistic recovery system) est également proposé afin de garantir une sécurité maximale. Côté environnement, la société travaille activement au développement d’une version électrique de leur modèle quatre places, le MCR 4s, dans le cadre d’un partenariat avec la société Aviathor.

Le projet d’intégrer une turbine nouvelle génération à son modèle 4 places, le MCR 4s, est également en cours d’étude par l’entreprise, visant à offrir une nouvelle expérience de propulsion à ses fidèles clients.