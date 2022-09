Salon Industrie Grand Ouest : rendez-vous du 4 au 6 octobre à Nantes

LE SALON INDUSTRIE GRAND OUEST SE DÉROULERA

DU 4 AU 6 OCTOBRE 2022 AU PARC DES EXPOSITIONS DE NANTES

Le rendez-vous business et réseaux des industriels et sous-traitants du Grand Ouest à ne pas manquer !

www.industrie-nantes.com

Evénement historique du territoire, créé il y a 30 ans à l’initiative des donneurs d’ordre et sous-traitants de l’Ouest de la France, le Salon Industrie Grand Ouest réunit tous les 2 ans les acteurs de l’Industrie : équipement, fournitures, sous-traitance pour toutes les filières.

Le Salon ouvrira ses portes du 4 au 6 octobre prochains au Parc des Expositions de Nantes : 3 jours de rendez-vous d’affaires et de rencontre multi-filières pour les acheteurs, et de présentations des savoir-faire. Valorisation des métiers de la sous-traitance, opportunités et perspectives des marchés, emploi-formation, RSE, forces des territoires, grands défis de l’industrie de demain sont les thèmes majeurs que proposera cette édition 2022, dans un contexte de reprise des événements professionnels d’envergure !

Industrie Grand Ouest, un salon résolument orienté business & réseau

Industrie Grand Ouest réunira, sur 12 500m² durant 3 jours, près de 350 exposants en sous-traitance et équipement industriel. Plus de 7 000 visiteurs sont attendus à cet événement durablement inscrit dans le paysage des rendez-vous professionnels incontournables des industriels, de leurs pairs, de leurs partenaires et des donneurs d’ordre. 3 jours pour échanger, réseauter, faire du business, identifier de nouveaux fournisseurs, de nouvelles expertises sur-mesure, dans un environnement convivial et à taille humaine… tout en découvrant des savoir-faire et procédés innovants, ainsi que les avancées technologiques qui feront l’industrie du futur.

Pour faciliter les échanges et permettre aux acheteurs de répondre plus efficacement à leur besoin, un service de rendez-vous d’affaires personnalisé est mis à disposition gratuitement des exposants et des visiteurs ; en 2020, c’est ainsi 425 rendez-vous d’affaires qualifiés qui ont eu lieu sur Industrie Grand Ouest.

L’industrie durable, l’emploi et la formation, l’industrie 4.0, fils rouge de l’édition 2022

Les thématiques de l’industrie durable, de l’emploi, des métiers et de la formation, de l’industrie 4.0 seront au cœur des différents temps forts et animations organisées, sous forme d’espaces privilégiés, de cafés-pitchs et de conférences quotidiennes animés par des experts des différents secteurs et filières.

Conférences

Participer au Salon Industrie Grand Ouest c’est l’occasion d’assister à une dizaine de conférences et tables rondes. Experts, entrepreneurs, donneurs d’ordre et fournisseurs apporteront leur témoignage et partageront leur expérience sur les thématiques actuelles dans le secteur de l’Industrie

Espace Métiers-Formations

Thème phare de l’édition 2022, l’emploi et la formation seront mis en lumière avec un espace créé en partenariat avec Solutions & Co. Parcours à travers le Salon pour découvrir les métiers et les process de fabrication, réalité virtuelle, centres de formation et écoles, espace recrutement, conférences sur les enjeux du recrutement et l’évolution des compétences et des métiers…

Cafes-Pitchs

3 minutes de pitch par exposant, 1 minute de questions-réponses pour échanger sur les thèmes incontournables de l’Industrie en 2022. Au programme : Industrie durable, Emploi/Formation, Industrie 4.0…

Trophées Industrie Grand Ouest

Les Trophées mettent à l’honneur des PME et ETI industrielles des régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie qui se distinguent par leur capacité à mettre en œuvre des projets ambitieux sur quatre axes de développement :

- L’ancrage territorial

- La transition écologique

- La transition numérique

- La responsabilité sociétale

Rendez-vous mardi 4 octobre à 11h30 sur le Salon afin de découvrir les lauréats lors de la remise des prix des Trophées.

Information pratiques

Programme complet, liste des exposants, rendez-vous d’affaires sur www.industrie-nantes.com

• Salon réservé aux professionnels.

• Parc des Expositions de Nantes - Route de Saint-Joseph de Porterie 44300 Nantes

• Dates du salon : du 04 au 06 octobre 2022

• Entrée gratuite sur présentation de votre badge visiteur à télécharger en amont du Salon.

Cliquez ici pour téléchargez gratuitement votre badge visiteur

RENDEZ-VOUS DU 4 AU 6 OCTOBRE 2022

AU PARC DES EXPOSITIONS DE NANTES !