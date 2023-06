Salon du Bourget 2023 : La future arme aérienne de MBDA

Le remote carrier pleinement conçu pour le SCAF mais pas que...

Destiné à venir s’intégrer dans le système SCAF pour le futur NGF regroupant la France, l’Allemagne, l’Espagne et peut-être bientôt la Belgique, le remote-carrier de MBDA veut être un atout majeur pour les forces aériennes qui viendra collaborer avec l’ensemble des plateformes disponibles tels que des satellites, des chasseurs de combats, des drones, les poste de commandement au sol, des frégates…

Le remote carrier viendra s'implanter dans le développement du cloud de combat collaboratif qui à pour but de partager toutes les informations recueillies en théâtre d’opération entre l’ensemble des plateformes énumérées. Ce dernier pourra aussi être déployé depuis une frégate, depuis un chasseur ou encore depuis un A400M en mission en tant que support sous supervision humaine. Il aura une longueur d’environ 4 mètres et pèsera dans les 400 kg, pourra atteindre des vitesses subsoniques et il pourra être déployé seul ou bien en “pack” de 2 jusqu’à 4 remote carrier simultanément. Le remote carrier pourra également intervenir à haute ou basse altitude et sera muni d’un ensemble de capteurs.

Bien que MBDA collabore étroitement avec le programme SCAF, la porte reste cependant ouverte à ses homologues britanniques et italiens qui conçoivent eux aussi en parallèle leur futur NGF au sein du programme Tempest et qui pourraient manifester un intérêt pour cette future technologie de combat aérien.