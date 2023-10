Safran Landing Systems dope ses performances industrielles

Publireportage

Safran Landing Systems a d’ores et déjà relevé ce formidable défi de collecte de données puisque les machines de ses sites canadiens de Mirabel (Montréal) et d’Ajax (Toronto), américain de Walton et français de Bidos et Molsheim, sont connectées à SIMATIC WinCC de Siemens, le système de contrôle et d'acquisition de données de Siemens. Et d’ici la fin de l’année, 80 % des sites de l’entreprise seront connectés. Les résultats sont déjà au rendez-vous. A Mirabel, par exemple, où SIMATIC WinCC assure la collecte et la surveillance d’environ 14 000 paramètres provenant de plus de 30 moyens de production, le taux de retouche a notamment été divisé par deux. L’analyse de tous ces paramètres permet, en effet, d’améliorer l’efficacité des diagnostics et de faciliter l’identification des causes racines lorsqu’un évènement survient, tant du point de vue de la qualité du produit que du fonctionnement de la machine.

Le grand projet de connexion des machines de Safran Landing Systems, lancé il y a deux ans, arrive donc à son terme. Les précieuses informations collectées peuvent désormais être exploitées en vue d’améliorer les performances de la société sur une variété d’aspects : qualité, temps des cycles de production, maintenance, disponibilité des équipements industriels, optimisation des coûts de production… Sans oublier l’énergie. L’optimisation de l’efficacité énergétique des machines et des processus industriels fait en effet aujourd’hui partie des priorités.

Surveillance et alertes en temps réel

Ainsi, la connexion des moyens industriels à la plateforme SIMATIC WinCC permet aux équipes de production et de maintenance de chaque site de disposer d’un tableau de bord local délivrant, par le traitement des données collectées, un ensemble d’indicateurs pour chaque machine et d’être alertées en temps réel de toute éventuelle dérive d’un paramètre. L’objectif consiste à agir quand il le faut, là où il le faut, sans attendre que la fabrication d’une pièce soit achevée. Ces données sont en outre remontées vers une plateforme Cloud centralisée qui permet de réaliser des analyses avancées et d’effectuer des croisements avec d'autres sources logicielles (MES, ERP, Base de données qualité…).

« Si on prend l’exemple de la qualité, il est parfois difficile d’identifier l’origine de certaines problématiques. C’est un travail très chronophage. La collecte de différents paramètres, leur traitement et leur corrélation avec d’autres données, via des algorithmes exploitant des techniques d’intelligence artificielle (IA), vont nous permettre de repérer et de corriger plus rapidement le problème. Nous comptons, par exemple, sur ces outils pour améliorer encore davantage nos procédés de traitement thermique, dont la moindre dérive peut avoir des conséquences ultérieures sur le processus de fabrication de nos produits puis leur exploitation. Cette plateforme d’acquisition et de collecte des données rendra accessible le monde de la data encore si peu exploité et doté d’un potentiel immense », explique Francis Rossignol, VP SMART Factory chez Safran Landing Systems.