Safran inaugure un nouvel atelier de maintenance à Bruxelles et ce n'est que le début !

Ce respect de l'énergie concerne aussi les machines utilisées. Par exemple, l'atelier de nettoyage comprendra une machine en circuit presque fermé ; les seuls ajouts de nouvelle eau dans le circuit seront effectués uniquement pour combler l'eau évaporée. Cette machine devrait fonctionner à son plein potentiel pour décembre 2024. L'atelier de peinture comprendra aussi un four pour l'étuvage des pièces qui viennent d'être peintes. Il permettra de faire sécher les pièces en envoyant un courant d'air chaud continu à 60°. Cette manipulation est effectuée en boucle fermée et permet ainsi d'économiser l'énergie nécessaire pour cette étape. Il sera opérationnel pour 2025. Ces deux exemples montrent aussi que le site commence seulement à ouvrir et devrait monter en capacité très rapidement.

Concrètement, ce nouveau bâtiment représente une continuité dans la présence de Safran sur le site de l'aéroport de Bruxelles et ce, depuis plus de 25 ans. Ce sont aussi 220 nouveaux emplois qui sont créés sur ce site : opérateurs, techniciens, ingénieurs, etc. Le développement du bâtiment comprend plusieurs axes, y compris le bien-être au travail ; les lampes sont cumulées avec un maximum de puits de lumières équipés de capteurs de lumière mobiles, permettant de disposer d'une lumière naturelle la plus constante au sein des ateliers. Autre axe important, la construction d'un site à énergie positive. Il s'agit-là du tout premier site de Safran produisant plus d'énergie qu'il n'en consomme. Pour y arriver :

Une fois toutes les pièces à nouveau présentes à Bruxelles, le moteur est assemblé sur d'autres aires également présentes dans ce même bâtiment. Ce dernier s'inscrit aussi sur une nouvelle approche concernant la maintenance : sur le CFM 56, prédécesseur du LEAP, la maintenance est assurée au niveau SAE ou GE Aerospace là où la maintenance LEAP est gérée au niveau CFM (soit Safran Aircraft Engines et GE Aerospace), via des contrats à l'heure de vol (soit, une maintenance à la charge du motoriste). Cela demande toutefois à Safran d'être plus compétitif et qualitatif et ce, en permanence.

En fonction des clients et de leur besoin, le nouveau site de Bruxelles reçoit directement par avion-cargo sur Bruxelles ou via des camions en provenance des aéroports de Paris Charles de Gaulle, Schiphol ou encore Francfort. À noter que le prix de ce transport est très marginal pour les clients, comparé au besoin d'entretien des moteurs et de l'avantage de pouvoir réutiliser ce moteur entretenu et repris "comme neuf". Pour rappel, la durée de vie d'un LEAP est estimée à 25 ans avec 3 visites d'entretien.

Direction Safran Aero Boosters

La phase d'entretien ne se termine pas à Bruxelles mais bel et bien à Liège. Chaque moteur réassemblé est obligatoirement testé en soufflerie. Mais l'augmentation des LEAP achetés et produits chaque année a une conséquence directe sur Safran Aircraft Engines à Bruxelles et le site de soufflerie de Safran Aero Boosters à Liège, comme expliqué par François Lepot, CEO de Safran Aero Boosters :

"Actuellement, la flotte de LEAP augmente, on produit plus de 2 000 LEAP par an donc petit-à-petit, la quantité de moteur qui vole devient de plus en plus importante. Ils arrivent à un moment, à devoir être entretenus et donc, la file d’attente à la MRO va être de plus en plus importante. De là, la construction de nouveaux shops de maintenance, pour pouvoir entretenir des moteurs. Et puis après, il faut pouvoir tester les moteurs, comme on a fait l’entretien avant de les remettre sur l’avion : pour des raisons de sécurité, chaque moteur qui a été remonté avec les pièces réparées ou remplacées est re-testé pour voir si tout fonctionne correctement.

En conséquence de cette augmentation, il précise la montée en puissance prochaine du site de Liège :

"Et donc, il va y avoir besoin de plus en plus de bancs d’essais, pour pouvoir arriver à digérer toute cette maintenance qui arrive. Et actuellement, à Safran Aero Boosters à Liège, un banc est opérationnel pour un LEAP-1A, un deuxième sera opérationnel fin de cette année de façon à pouvoir s’aligner sur la montée en cadence des shops de maintenance que vous avez devant vous. Le LEAP-1A est celui qui est entretenu principalement ici à SAESB à Bruxelles et donc, la priorité est sur celui-là. Mais le LEAP-1B monte aussi ! Donc s’équiper en banc d’essais LEAP-1B est stratégiquement important pour nous, pour pouvoir servir et du LEAP-1A, et du LEAP-1B au besoin. Le second banc d'essai sera donc LEAP-1A/LEAP-1B."