SA-35MM : la Pologne dévoile un nouveau canon antiaérien mobile

Un nouveau canon antiaérien

À l'occasion du salon International Armement Congress, l'entreprise polonaise PIT-RADWAR, filiale du groupe PGZ, présentait un tout nouveau canon antiaérien mobile dénommé SA-35MM. Il se présente sous la forme du très récent camion 6x6 protégé Jelcz 663.45 équipé d'un canon à tir rapide AM-35 en tourelle. D'un calibre 35 x 228 mm (OTAN), le canon peut tirer sur une très courte portée un total de 550 obus par minutes. Pour rappel, cette dernière statistique est purement théorique et dans un unique but de comparer d'autres types de canons équivalents : deux chargeurs de munitions permettent l'emport d'un total de 200 obus (2 x 100) prêts à être tirés. La tourelle peut tourner à 360° et le canon dispose d'une élévation de -10° à +85°.

Niveau essai, deux munitions existent, en plus d'une munition d'entrainement traçante (TP-T) : les munitions à obus sous-calibré traçante (FAPDS-T) et air burst (Air Burst Munition) de l'entreprise polonaise Mesko. La première, en tant que FAPDS-T, n'emporte pas d'explosif et est de fait plus légère, offrant une vitesse à la sortie du canon plus élevée. Elle offre une possibilité de toucher la cible à une plus longue distance ou inversement, de la frapper plus rapidement. Inversement, la munition ABM à détonation programmable libère 50 sous-projectiles afin de traiter une zone et non pas directement une cible.