ROBOTS MILITAIRES: le TOP des innovations du salon Eurosatory, déja en 🇺🇦 Ukraine ou 🇮🇱 Israël

De plus en plus d'armées font appel aux robots pour des missions toujours plus variées, en Israël, en Ukraine, aux USA... Le salon Eurosatory était l'occasion de faire le tour des innovations et d'identifier les tendances.