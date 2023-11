L'Iran renforce sa puissance aérienne avec les Su-35 russes : Un choix stratégique marquant

L'Iran franchit une étape cruciale en matière de défense aérienne avec l'acquisition de 24 avions de combat Su-35 "Flanker-E" auprès de la Russie. Cette initiative, succédant à l'annulation de la commande de l'Égypte pour ces mêmes avions, témoigne d'un rapprochement stratégique significatif entre Téhéran et Moscou. Les Su-35, avions de génération 4+, dotent l'Iran d'une capacité aérienne renforcée, modifiant ainsi l'équilibre des forces dans une région marquée par des tensions constantes. Cette décision est l'aboutissement d'un processus comprenant des sessions de formation pour pilotes et techniciens iraniens en Russie, soulignant la volonté de Téhéran de s'affirmer comme une puissance militaire régionale.

Échanges stratégiques et technologiques entre l'Iran et la Russie : vers un partenariat défensif renforcé

L'accord entre l'Iran et la Russie pour l'échange de drones "kamikazes" iraniens contre les Su-35 marque une nouvelle ère de coopération militaire entre ces deux nations. Cette transaction, révélée par les renseignements américains, est le signe d'un partenariat de défense complet et intégral. Ce niveau de collaboration soulève des questions stratégiques sur l'évolution de l'équilibre régional et mondial. La formation d'aviateurs iraniens en Russie pour l'utilisation des Su-35, confirmée par John Kirby de la Maison Blanche, met en lumière le degré de coopération technique et militaire entre les deux pays, illustrant leur engagement commun à contrecarrer les influences occidentales dans la région.

Iran : modernisation militaire et diversification des acquisitions

Au-delà des avions de combat, l'Iran étend son contrat militaire avec la Russie pour inclure des missiles, des hélicoptères d'attaque et des systèmes de défense aérienne. Cette expansion de l'arsenal iranien, confirmée par Shahriar Heydari du Parlement iranien, démontre une volonté de moderniser et de diversifier les capacités militaires du pays. Malgré les réserves exprimées par le général Hamid Vahedi sur la pérennité du contrat, la livraison récente d'avions d'entraînement Yak-130 suggère que l'Iran poursuit ses efforts de modernisation en dépit des incertitudes.

L'Antarctique : nouveau front de coopération Iran-Russie

Dans le cadre d'un élargissement de sa stratégie géopolitique, l'Iran envisage d'établir une présence en Antarctique, marquant ainsi une extension significative de ses relations avec la Russie. Les récentes déclarations de l'amiral Shahram Irani, mettant en lumière les ambitions iraniennes dans cette région éloignée mais stratégiquement importante, reflètent une volonté de Téhéran d'étendre son influence au-delà des frontières traditionnelles du Moyen-Orient. Cette initiative antarctique, qui pourrait bénéficier du soutien logistique et technique de Moscou, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique renforcé entre l'Iran et la Russie. Une présence commune en Antarctique offrirait une plateforme pour le développement d'activités scientifiques et militaires conjointes, modifiant potentiellement la dynamique géopolitique dans cette région riche en ressources.L'expansion de l'Iran vers l'Antarctique est perçue comme un élément clé dans la construction d'un bloc de puissance irano-russe, confronté aux pressions occidentales et visant à établir un nouvel ordre régional et mondial. Cette démarche représente non seulement une avancée dans les capacités militaires et scientifiques de l'Iran, mais aussi un changement stratégique dans les équilibres de pouvoir au niveau international.

Mots clés : Iran, Russie, Su-35, Mi-28, Yak-130, défense aérienne, partenariat militaire, Antarctique, base permanente, expansion géostratégique, drones kamikazes, transfert technologique, modernisation des forces armées, géopolitique globale, coopération stratégique.