Qatar Airways : entrée en service du Boeing 737 MAX

Qatar Airways ajoute des Boeing 737-8 MAX

Qatar Airways a récemment eu l'occasion d'ajouter à sa flotte un petit nombre de Boeing 737-8 MAX dont le premier est arrivé à Doha le 15 avril 2023. Depuis son arrivée, l'avion a fait l'objet d'une maintenance post-livraison comprenant l'installation de l'IFE en continu et l'avion a été utilisé pour la formation des pilotes presque tous les jours. L'utilisation des Boeing 737-8 augmentera la capacité pour aider à stimuler la croissance future, en particulier sur les marchés court-courriers, qui seront étendus de la route Doha-Kuwait-Doha à d'autres pays, principalement dans le CCG, au fur et à mesure que d'autres approbations seront obtenues.

En tant que compagnie aérienne en pleine croissance, ces avions efficaces et modernes sont un complément bienvenu à la flotte d'avions à fuselage étroit pour soutenir nos plans d'expansion durable en tant que première compagnie aérienne au monde. Qatar Airways a reçu son deuxième Boeing 737-8 et recevra les sept autres appareils d'ici à la fin du mois de juillet 2023.

Qatar Airways : l'un des principaux clients du Boeing 737-10

Qatar Airways est l'un des principaux clients du Boeing 737-10, dont 25 exemplaires ont été commandés lors du salon aéronautique de Farnborough en 2022. Les Boeing 737-10 et Boeing 737-8 présentent un certain nombre de synergies opérationnelles, notamment en matière de formation des pilotes et d'assistance au sol, qui apporteront de la valeur ajoutée aux clients, bien qu'il existe des différences au niveau des équipements à bord, comme le système de divertissement en vol sans fil Oryx One Play, plutôt que les écrans IFE individuels qui seront disponibles sur le Boeing 737-10. Le Boeing 737-8 sera utilisé sur des tronçons plus courts, mais il ne devrait pas être le seul à les desservir. Il sera possible d'utiliser le Boeing 777 et l'Airbus A350 en fonction de la demande et de la capacité