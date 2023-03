Protocole d'accord entre Boeing et Shield AI pour des avions pilotés par IA

Protocole d’accord entre Boeing et Shield AI

Lors du Air Force Association Warfare Symposium de 2023, Boeing a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec la startup américaine de défense Shield AI. Il concerne une « collaboration stratégique dans les domaines des capacités autonomes et de l'intelligence artificielle (IA) pour les programmes de défense actuels et futurs ».

Shield AI et le développement de l'IA pour le pilotage d’aéronefs

L’entreprise Shields AI est notamment reconnue pour son pilote numérique doté d’une IA, le Hivemind. Il a déjà été employé en tant que copilote numérique de divers appareils tels que le drone à décollage et atterrissage vertical, V-BAT et le chasseur F-16. Concernant les avions de chasse, l’objectif affiché par l’entreprise est de rendre Hivemind opérationnel sur les avions de nouvelle génération, les F-22, les F-18 et autres avions chasses pour lesquels cela s'avèrerait pertinent.

Selon son constructeur, Hivemind permet la mise en réseau et la collaboration entre les systèmes avec et sans équipage. Il est en capacité d’agir même sans données GPS pour des plateformes avec ou sans équipage. Il utilise l'IA pour lire et réagir sur le champ de bataille et n'a pas besoin de systèmes de communication pour prendre des décisions. Ses caractéristiques doivent permettre de faciliter l’action des plate-formes militaires dans des environnements contestés.

Le protocole d’accord cible les aéronefs produits par Boeing

L’accord sera géré par Boeing Phantom Works, la division de recherche avancée, de développement et de prototypage de Boeing Defense, Space & Security. L’objectif affiché est l'intégration de l’intelligence artificielle de pilotage de Shield AI sur la plateforme aéronautiques avec ou sans équipage, de Boeing.