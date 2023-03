Prométhée : l'opérateur Newspace de constellations de nanosatellites pour l'observation de la Terre

Prométhée est une solution technologique privée qui garanti la souveraineté des états dans l'exploitation des données d'observation réalisée depuis l'espace. La start-up propose des services d’intelligence environnementale et stratégique. Sa plateforme digitale est destinée à extraire des connaissances à partir des images spatiales croisée avec d’autres sources de données (capteurs IoT ou Internet des Objets, open data ou données ouvertes…). Les applications sont nombreuses : la protection des populations, des ressources hydriques, de la faune et de la flore, la gestion de l’urbanisme et les Villes Intelligentes, la surveillance des infrastructures critiques, la lutte contre la déforestation, la désertification, la pêche illégale ou les dégazages, l’intervention d’urgence lors de catastrophes naturelles ou encore de l’efficience écologique de l’agriculture et la sécurité alimentaire. Dans cette interview, Olivier Piepsz, le CEO de Prométhée, nous présente la société et les solutions qu'elle propose.