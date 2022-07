Premières Assises du NewSpace en France les 7 et 8 juillet

Tables rondes, interventions et ateliers

Les premières Assises du NewSpace en France se tiendront les 7 et 8 juillet à Station F, le campus de startups créé en 2017 dans le treizième arrondissement de Paris par Xavier Niel (le fondateur et principal actionnaire du groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l’opérateur Free).

L’évènement rassemblera acteurs et clients finaux des écosystèmes spatial, numérique et de l’innovation en France, autour de tables rondes, d’interventions et d’ateliers traitant de thématiques structurantes : financement, commandes publiques, partenariats, recherche et formation, etc.

Une place à part entière sera donnée aux spacetech dans un village dédié.

Programme et inscription sur https://lesassisesdunewspace.org/

Collectif d’acteurs majeurs de l’écosystème spatial français

L’initiative revient à un collectif d’acteurs du spatial, « pleinement convaincus de la nécessité d’accélérer la transformation de l’écosystème » : 3i3s Europa, l’Agence spatiale européenne, Alliance NewSpace France, ASTech Paris Région, le Cnes et son offre de services Connect by Cnes, Eutelsat, Geodesic, le Gifas, Isae-Supaéro, le NewSpace Club, le Paris-Saclay Hardware Accelerator, Safe et l’Université Toulouse Capitole (Chaire Sirius).

Le collectif porte un projet d’envergure, qui s’articule en trois temps :

- une consultation nationale depuis une plateforme participative, « pour que chacun puisse s’exprimer sur les mesures à prendre pour porter la nouvelle économie spatiale française dans le Top 3 mondial à cinq ans »

- les Assises du NewSpace « pour s’informer, échanger autour d’un programme enrichi par les contributions à la consultation »

- la publication d’un rapport final, en septembre prochain.