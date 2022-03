Podcast : Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’association Airemploi vient d’organiser une journée dédiée à la féminisation des métiers qui s’inscrit dans le cadre du label « Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial ».

Fruit d’un partenariat entre Airemploi, Air France, Airbus, Groupe ADP, ArianeGroup, Dassault Aviation, Transavia, l’Armée de l’Air et de l’Espace, la Marine nationale, l’ENAC, IATA, le GIFAS et les Fédérations Professionnelles, cette journée a permis des rencontres entre des femmes en poste et de futures potentielles postulantes à des métiers variés et passionnants.

Nous avons rencontré ces professionnelles qui nous en disent plus sur la féminisation de leurs métiers et surtout sur la passion qui les animent.