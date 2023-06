Podcast : Alten met l'industrie 4.0 au service de l'aéronautique

Alten joue un rôle important dans l'industrie 4.0 en fournissant des services de conseil et d'ingénierie aux entreprises aéronautiques. Les ingénieurs et les consultants d'Alten aident les clients à concevoir, développer et mettre en œuvre des solutions technologiques avancées pour optimiser leurs processus de fabrication et de maintenance. Ils travaillent sur des projets tels que la mise en place de l'IoT dans les avions, le développement de systèmes d'intelligence artificielle pour la maintenance prédictive, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et bien d'autres domaines liés à l'industrie 4.0.