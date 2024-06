[🚀🇫🇷] Pilote de chasse, spationaute et pilote d'essai: la vie en l'air de Philippe Perrin

Jean-Christophe Lambert, co-fondateur et PDG d’Ascendance, est nommé président de StartAir by GIFAS

Ascendance, jeune pousse oeuvrant de la décarbonation de l’aviation, annonce la nomination de Jean-Christophe Lambert, co-fondateur et PDG, en tant que Président de StartAir, by GIFAS - Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales. Il prend ainsi la tête du club des startups françaises de la filière aéronautique et spatiale, aux côtés de Thomas Hiriart, PDG de ION-X, nommé Vice-Président.