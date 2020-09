Perspectives d’une transformation numérique réussie dans l’industrie Aéronautique & Défense

Le secteur de l'aéronautique et de la défense (A&D) est marqué au fil de son histoire par l’introduction de ruptures technologiques répondant aux exigences les plus pointues. Durant cette période troublée par l'impact du COVID-19, l’industrie A&D se doit de trouver de nouveaux équilibres. Cette capacité à innover et à s’adapter est au cœur des enjeux des entreprises pour répondre aux conséquences de la pandémie. De nombreux segments sont prometteurs, avec des bouleversements majeurs dans les domaines de la mobilité aérienne, de la propulsion électrique, des vols supersoniques, des avions de combat de nouvelle génération et de l'exploration commerciale de l'espace, pour n'en citer que quelques-uns.

Derrière ces opportunités et dans cette course à l’innovation se dessine, en trame de fond, une mutation du secteur. C’est tout l’écosystème, depuis les donneurs d’ordres à leurs partenaires industriels, qui doit opérer une transformation digitale pour gagner en productivité, flexibilité et efficience dans ses processus de collaboration. La capacité des entreprises à opérer cette mutation est devenue une question de survie.

À bien des égards, la digitalisation soutient les entreprises dans leurs processus d’innovations, tout en sécurisant les enjeux auxquels cette industrie est confrontée. En voici, quelques exemples :

• Être au rendez-vous des performances attendues par les programmes industriels

L'industrie doit mettre sur le marché de nouveaux produits plus rapidement, en respectant les objectifs programmes, coûts, qualité et délais. Les méthodes et processus utilisés il y a peu de temps encore ne sont plus applicables.

• Gérer la complexité croissante des « systèmes de systèmes »

Les programmes aéronautiques deviennent de plus en plus complexes, dans un contexte où l’intégration de fonctions (dominées par le logiciel ou hybrides logiciel/matériel) au sein des produits et systèmes est toujours plus importante. L'essor de l'électrification, des nouvelles technologies et des nouveaux modèles économiques contribue également à cette complexité croissante.

• Électrification accrue des produits

L'électrification, qu'elle soit en réponse à la décarbonisation de l'industrie ou au besoin de systèmes plus performants et plus fiables, introduit la nécessité de nouveaux outils et compétences pour concevoir et fabriquer les avions de demain, . Les fonctions mécaniques, pneumatiques et hydrauliques des systèmes avions sont peu à peu remplacées par des fonctions électriques.

• Mondialisation

La concurrence mondiale s'est intensifiée avec l'arrivée de sociétés de plus petites tailles et plus agiles. En outre, l’industrie s’appuie sur un écosystème de partenaires, de ressources et de sous-traitants localisés à travers le monde. Le besoin d’une collaboration et communication efficace au sein de d’une entreprise étendue est de la plus haute importance.



Bienvenue à l'entreprise numérique

La continuité numérique a pour objectif de gérer les processus pluridisciplinaires de l’entreprise, de collecter, tracer et partager les données afférentes pendant tout le cycle de vie du produit, de la conception, la production jusqu’à son utilisation. Mise en musique, l’entreprise numérique offre une plus grande richesse dans la compréhension concourante du produit et des processus d’industrialisation et de fabrication, en réduisant les risques et en accélérant l’implémentation.

Voici quelques exemples dans sa mise en œuvre.

Simulation d'une plateforme de mobilité aérienne

L’ingénierie des plates-formes de mobilité aérienne urbaine nécessite de relever quelques enjeux singuliers, de par l’interaction de différentes disciplines propres à son fonctionnement (Figure 1). Les équipes de conception doivent pouvoir répondre aux exigences des différents domaines pour trouver le meilleur compromis sur les performances globales de la plateforme. Comment ces équipes font-elles face à ce type de défis ?