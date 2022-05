Nous avons eu la chance d'assister à la projection en avant-première du film Top Gun Maverik, et on a adoré ! De l'avion furtif (probablement un SR-72) aux combats aériens (contre des Su-57 !) en passant par des images époustouflantes, c'est réellement une belle réussite. Analyse et avis du film garanti SANS SPOILER.

Si la vidéo n'apparaît pas dans votre navigateur, vous pouvez y accéder en suivant ce lien : https://youtu.be/A8Usk_ak6p4