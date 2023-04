Nouvelles capacités pour la Turquie : premier tir d'un missile KUZGUN-KY par un drone naval turc

Association du drone maritime Marlin et du missile KUZGUN-KY

Le 28 mars 2023, le chef de l'Agence de défense turque, Ismail Demir, a publié la vidéo révélant une nouvelle capacité de tir du véhicule naval armé sans pilote (USV) MARLIN développé par ASELSAN et Sefine Shipyard. Réalisé dans la baie de Saros, dans le nord de la mer Égée, la vidéo du tir montre le lancement du missile KUZGUN-KY développé par l'Institut de recherche et de développement de l'industrie de la défense TÜBİTAK (SAGE) depuis l 'USV. Le tir de la munition à guidage tactique KUZGUN-KY, a été effectué via une télécommande en présence de représentants de l'Agence de l'industrie de la défense et de membres de la marine turque. Au cours de la vidéo, il est possible de constater que le missile a été tiré depuis une petite structure métallique située à l'arrière du drone MARLIN.