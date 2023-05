Nouvelle vague d'Aides Militaire en Ukraine: La France et l'Allemagne en Première Ligne

L'Allemagne et la France renforcent l'arsenal ukrainien

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait une tournée diplomatique remarquable le 14 mai, s'arrêtant à Rome, Berlin et Paris. Dans le contexte d'une guerre brutale menée par la Russie, cette visite a déclenché un tsunami d'aide militaire en faveur de Kiev. Dans un geste audacieux, l'Allemagne a promis une aide militaire de 2,7 milliards d'euros, comprenant une variété d'équipements allant des obusiers aux systèmes de défense aérienne. L'engagement allemand démontre une volonté féroce de soutenir l'Ukraine, malgré l'absence d'une fin en vue pour la guerre.

Paris promet de nouvelles livraisons militaires

Suite à Berlin, Zelensky a été accueilli à Paris par le président Macron qui a annoncé de nouvelles livraisons d'équipements militaires à l'armée ukrainienne. Paris poursuit son soutien militaire envers l'Ukraine en préparation de nouvelles livraisons pour répondre aux besoins urgents et immédiats de l'Ukraine. Cette aide inclut des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, notamment des AMX-10RC, qui pourraient être les Véhicules de l'avant blindé (VAB) et des blindés Bastion. En outre, la France a promis d'aider à renforcer les capacités de défense aérienne de l'Ukraine pour défendre sa population contre les frappes russes.

L'arrivée des AMX-10 RC en Ukraine

Les blindés de reconnaissance AMX-10 RC, promis par la France début janvier, sont maintenant en Ukraine, avec certains déjà déployés sur la ligne de front. Selon le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, une deuxième vague de livraisons est en cours de préparation. Ces blindés, très mobiles et dotés d'un canon de 105 mm, peuvent être utilisés pour des missions de reconnaissance et pour l'appui-feu lors de combats. La livraison de ces blindés, bien que plus légers que les chars de combat tels que les Léopards allemands ou les Abrams américains, démontre la volonté de la France de soutenir l'Ukraine, tout en tenant compte de ses propres capacités opérationnelles.

Après la réunion à Paris, Zelensky a volé vers Londres où une nouvelle aide militaire britannique lui a été promise, comprenant des "centaines" de missiles anti-aériens et de "centaines" de drones d'attaque ayant une portée de 200 km. Cette annonce suit de près celle de la livraison de missiles de croisière Storm Shadow par le Royaume-Uni, mettant en évidence l'engagement croissant de la communauté internationale à soutenir l'Ukraine dans son combat contre l'agression russe.

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a confirmé que ces blindés "commencent à être bien pris en main par le partenaire ukrainien", ce qui pourrait justifier une deuxième vague de livraisons. Cette perspective renforcerait davantage l'arsenal ukrainien, alors que le pays continue de se défendre contre l'agression russe.

Soutien des capacités de défense aérienne ukrainienne: une aide cruciale contre les frappes russes

La France ne se limite pas à la livraison de blindés terrestres. Le pays s'engage également à soutenir les capacités de défense aérienne de l'Ukraine. Face à la menace des frappes aériennes russes, l'aide française dans ce domaine est d'une importance cruciale. Jusqu'à présent, la France a déjà livré deux systèmes Crotale NG et, en coopération avec l'Italie, une batterie SAMP/T. De plus, des missiles anti-aériens MISTRAL ont été fournis, renforçant considérablement la capacité de l'Ukraine à se défendre contre les attaques aériennes.

La tournée européenne de Zelensky a ainsi marqué une étape significative dans la consolidation du soutien international à l'Ukraine. Face à une guerre atroce qui ne montre aucun signe d'arrêt, les promesses d'aide militaire de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni constituent un message fort envoyé à la Russie : l'Ukraine n'est pas seule dans ce combat.