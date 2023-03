Nouveau problème de logiciel sur le Boeing 737 MAX

Retard de livraison du Boeing 737 MAX

Leeham News et Airfinance Journal ont rapporté le lundi 6 mars 2023 qu'un problème logiciel a été découvert dans le système de sélection des options (OSS) de Boeing. L'OSS est chargé de reconfigurer les programmes logiciels présents sur un avion s'il est livré à une compagnie aérienne autre que celle initialement prévue, ce qui nécessite de reconfigurer les écrans du cockpit et les systèmes associés en conséquence. La Federal Aviation Administration (FAA) considère qu'il s'agit d'un problème de sécurité, mais il n'affecte pas les avions qui ont déjà été livrés ou qui seront bientôt livrés à leurs clients d'origine. L'apparition de ce problème OSS pourrait entraîner des retards de livraison pouvant aller jusqu'à un an pour le 737 MAX et le 787 Dreamliner de Boeing.

Boeing : Problèmes pour les 737 MAX et les 787 Dreamliner

Boeing est confronté à un problème significatif qui pourrait impacter ses centaines de 737 MAX et 787 Dreamliner qui sont toujours stationnés dans ses parcs de stationnement. Dans le cas des Boeing 737 MAX, ces avions ont été cloués au sol pendant une période prolongée suite aux deux accidents mortels impliquant des Boeing 737-8 de Lion Air et Ethiopian Airlines, qui ont fait 346 victimes. Quant aux Boeing 787 Dreamliner, ils ont également connu des problèmes de production ces derniers mois.

Boeing a un certain nombre d'avions Boeing 737 MAX non livrés, en particulier ceux qui étaient destinés à des compagnies aériennes basées en Chine. Selon les données de planespotters.net, 199 appareils de ce type n'ont pas été livrés à des clients dans le monde entier.

La Chine remet en service le Boeing 737 MAX

Les transporteurs chinois ont lentement remis en service leurs Boeing 737 MAX tout au long de l'année 2023, China Southern Airlines devenant la première compagnie à remettre ce type d'appareil en service commercial en janvier 2023. La dernière en date est Air China, qui a remis le Boeing 737 MAX en service le 28 février 2023. Selon les données de ch-aviation.com, 12 737 MAX sont actuellement exploités en Chine par quatre compagnies aériennes différentes, à l'exclusion d'Air China. Ces compagnies sont China Southern, Fuzhou Airlines, Hainan Airlines et Lucky Air.