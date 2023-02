Nouveau contrat pour Lockheed Martin qui développera les capacités de frappe hypersonique de l'U.S. Navy

​​Le Conventional Prompt Strike prévu à l’horizon 2025

L’objectif de ce programme est de fournir à l’U.S. Navy une capacité de frappe hypersonique en mer d'ici le milieu des années 2020. La combinaison de la furtivité et de la mobilité des DDG de classe Zumwalt et la vitesse des systèmes d’arme CPS est la combinaison recherchée par l’U.S. Navy afin d’assurer l’efficacité de l’emploi de son arme hypersonique depuis la mer. Ils devraient ainsi permettre de passer au travers de la stratégie « déni d'accès et interdiction de zone » (A2/AD) en cas de conflit dans le futur. Cette stratégie consiste à établir une zone dans laquelle sont créées des bulles antiaériennes et antinavires afin d’empêcher toute manœuvre ennemie.