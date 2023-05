Northrop Grumman renforce la défense aérienne de la Pologne

Quel rôle pour le système de commandement de combat intégré (IBCS)

Le système de commandement de combat intégré (IBCS) est développé par Northrop Grumman. Il permet de connecter et de « fusionner des données de capteurs multiservices à des armes multiservices », selon son constructeur, afin qu’ils fonctionnent ensemble dans un seul système de commandement et de contrôle (voir vidéo ci-dessus). Il offre aussi aux combattants la possibilité d’avoir une vision élargie du champ de bataille et donc de réagir plus rapidement sur l’ensemble des données et menaces que ce dernier comprend.

Afin de réaliser cela, l’IBCS relie entre autres des radars, des systèmes anti-drones, des avions de 4e et 5e générations et des capteurs spatiaux. Son application relève de nombreux champs car il est prévu pour détecter, identifier, suivre et déjouer les menaces aériennes et offre ainsi une forme de dissuasion à l'armée qui le possède.

La livraison de l’IBCS à la Pologne

A la frontière de l’Ukraine, la Pologne ne cache pas son inquiétude face à l’attitude agressive de la Russie. La livraison des relais IBCS Integrated Fire Control Network (IFCN), qui a récemment eu lieu, soutient le calendrier de mise en service du programme WISŁA en Pologne. Ce dernier offrira à terme au pays un réseau de contrôle de tir commun à la fois précis et rapide pour les différents actifs de son architecture de défense aérienne. Dans le cadre de WISŁA s’intègre aussi le programme PILICA+ qui fait partie d'un travail global et conjoint entre MBDA et l’industriel polonais PGZ. Récemment, MBDA a annoncé à son sujet qu’il fournirait près de 2,1 milliards d’euros de missiles antiaériens modulaires communs (CAMM) et de lanceurs à la Pologne qui continue donc de moderniser l’ensemble de ses systèmes de défense.