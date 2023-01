Northrop Grumman assurera la production complète des moteurs de fusée du GMLRS

Production de moteur de fusée du GMLRS par Northrop Grumman Corporation

Northrop Grumman Corporation assurera la production de moteurs de fusée pour le système de fusées à lancement multiple guidé (GMLRS) de l'armée américaine, remplissant ainsi la totalité de la quantité de production contractuelle. La société a récemment livré son 15 000e moteur de fusée et son 20 000e ogive à Lockheed Martin pour l'assemblage final.

"Nous investissons de manière proactive dans les installations de production et les technologies à l'appui de la production de taux encore plus élevés de moteurs de fusée plus rapidement et à moindre coût pour répondre à la demande anticipée de notre client", a déclaré Jim Kalberer, vice-président des produits de missiles de Northrop Grumman. "Nous tirons parti de notre capacité et de nos installations de fabrication modernes pour répondre aux besoins militaires critiques."

Missiles GMLRS : fusée balistique conçue pour engager des cibles de 15 à 70 kilomètres

Le système de propulsion, une fois livré à l'installation d'assemblage final de Lockheed Martin à Camden, en Arkansas, sera intégré aux missiles GMLRS - une fusée balistique conçue pour engager des cibles de 15 à 70 kilomètres. La munition insensible améliorant la sécurité de Northrop Grumman assure l'intégrité structurelle du système dans des conditions extrêmes telles que la chaleur, les chocs et les détonations adjacentes. Le dispositif de sécurité d'allumage améliore encore les caractéristiques de sécurité du système d'arme en empêchant toute combustion indésirable.

"Northrop Grumman est un fournisseur de confiance de moteurs de fusée GMLRS avec une capacité de fabrication robuste pour répondre aux demandes de notre client", a déclaré Jay Price, vice-président des feux de précision pour Lockheed Martin.

Northrop Grumman a construit une installation de fabrication

Northrop Grumman a conçu et construit une installation de fabrication spécialement conçue au laboratoire balistique Allegany à Rocket Center, W. Va, en utilisant des techniques de fabrication allégée et d'ingénierie numérique qui permettent une base industrielle de défense robuste et résiliente. L'installation permet la conception, le développement et la production efficaces de ce composant critique du système d'arme.

