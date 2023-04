Non, il n'y a pas eu de bombe nucléaire endommagée aux Pays-Bas

L'image publiée permet de confirmer la géolocalisation de l'image ; il s'agit d'un des hangars protégés de la base aérienne de Volkel (Brabant-du-Nord, Pays-Bas). En regardant le mur et le toit de l'image, il est possible de comparer la structure de la photo utilisée dans le PowerPoint avec une photo publiée le 2 décembre 2022. Elle a été publiée par le lieutenant général Dennis Luyt, le commandant de la Force aérienne hollandaise suite à un vol de la princesse d'Orange Catharina-Amalia des Pays-Bas.

Il est possible qu’un message annonce que ce tweet comprend des contenus potentiellement sensibles. Il s’agit simplement d’une visite princière et d’un vol sur F-16 de la Princesse héritière des Pays-Bas sur la base aérienne de Volkel.

Un entrainement

Au départ, et comme à son habitude en ce qui concerne la dissuasion nucléaire, le Pentagone s'est refusé à tout commentaire. Cependant, au vu de l'ampleur que cette image prenait sur les réseaux sociaux, Oscar P. Seára, un des porte-paroles du Pentagone, a confirmé qu'il ne s'agissait que d'un entrainement :

"Nous sommes au courant de la publication d'une photo de personnels militaires inspectant une bombe nucléaire B-61 endommagée suite à un accident sur une base de l'OTAN. C'est absolument faux." Il a également ajouté que l'image en question ne représente qu'un entrainement de routine avec une arme d'entrainement inactive.

Une B61 d'entrainement endommagée

La B61 d'entrainement est visible avec un aileron manquant et un coup sur sa partie arrière (image ci-dessous, pointillés rouge). Il s'agit donc d'une ogive factice "endommagée" et utilisée pour les besoins d'un exercice. Elle permet aux personnels militaires de s'entrainer à manier de telles munitions en cas d'accident. L'image montre qu'un charriot élévateur est en train de soulever la partie arrière de la bombe. Cette partie comprend les systèmes de navigations et en l'enlevant, les techniciens peuvent accéder aux différents capteurs internes de la B61 ainsi que le système de mise à feu.