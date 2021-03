Nigéria: Livraison des premiers JF-17N

Livraison des « Thunder » pour la NAF

La Nigerian Air Force a reçu ses 3 premiers JF-17N. Ces appareils réalisés par l'usine de Kamra ont été livrés démontés entre le 24 et le 25 mars par un Il-76 (N°R09-001) de la Pakistan Air Force. Remontés sur la base de Makudi, ils portent les numéros de série NAF 720, NAF 721 et NAF 723. Cette livraison fait suite à la commande de 3 JF-17A block II armés et ravitaillables en vol pour 184,3 millions de dollars en 2016. Une option pour 8 appareils supplémentaires avait été inscrite au contrat. La formation initiale des pilotes et des maintenanciers s’est terminée en janvier 2021. Le premier vol est attendu pour la dernière semaine de mars 2021.

Proximité avec Pékin

Le Nigeria fut pendant de nombreuses années le partenaire de référence de l’Inde en Afrique, mais les investissements consécutifs de Pékin ont relégué New Delhi à un rôle de second plan. La modernisation de l’armée chinoise a permis à de nombreux pays, comme le Nigeria, de renouveler leurs flottes à des prix avantageux. La volonté d’Abuja est de disposer de la seconde armée africaine derrière l’Egypte, pour cela elle a massivement investit dans tous les secteurs militaires. Si les "Thunder" sont emblématiques de cette montée en puissance, il convient de rappeler que la NAF s'appuie également sur Pékin pour la lutte anti-terroristes avec les drones armés Wing Loong II (2), CH-4 (4) et CH-3A (5) produits par Chengdu Aircraft et CASC. Selon une note confidentielle parue dans la presse locale, le gouvernement souhaiterait disposer entre 2025 et 2030 de 36 chasseurs légers JF-17N, d'un AEW KJ-200, et de remplacer ses Alphajet d'entraînement par des JL-8W (ou des M-346). Il fait aussi état de la volonté de commander une batterie anti-aérienne HQ-9. La Nigerian Amy n’est pas en reste, elle a reçu un nombre indéterminé de chars chinois VT-4, ST-1 ainsi que des obusiers SH-5. Quant à la Nigerian Navy, elle a vu ses capacités hauturières évoluer. Selon l’attaché militaire français, Nicolas Rimbaud, elle pourrait ainsi prendre le leadership des opérations internationales anti-piraterie dans le Golfe de Guinée d’ici 5 ans. Loin d'être anecdotique, cette livraison confirme la volonté nigériane d'asseoir sa supériorité militaire, politique et économique sur le Golfe de Guinée et ce, grâce à la Chine.

Le « Thunder » en détails

Le JF-17 est un chasseur léger multirôle monoplace et monomoteur, développé par AVIC Chengdu et le Pakistan Aeronautical Complex (PAC). La phase de conception du JF-17 "Thunder" s'est terminée le 31 mai 2002 et le premier vol a eu lieu le 25 août 2003. Le premier avion est livré à la PAF (Pakistan Air Force) en 2007. Il est actuellement utilisé par la PAF (5 escadrons), la MAF (Myannmar Air Force, 16 appareils) et la NAF (3 appareils perçus, 36 prévus). Basé sur une architecture ouverte, il poursuit son développement avec le bloc III (nouveau moteur, nouvelle avionique avec viseur de casque et radar AESA) qui a effectué son premier vol en décembre dernier. Le "Thunder" fut spécialement conçu pour la PAF. Il offre une excellente visibilité grâce à sa verrière bulle, une configuration fondée sur une aile delta tronquée, avec empennage et équipée de LERX, ainsi qu'une avionique moderne. Le radar KLJ-7 réalisé par l'Institut de Nankin offrirait un mode SAR utile pour les opérations air-sol. Il a connu son baptême du feu en 2019 face à l’Indian Air Force, et se revendique comme le concurrent direct du HAL Tejas. Le JF-17 se présente comme le remplaçant naturel du Mig-21 par ses qualités aéronautiques, ses systèmes d'armes et son faible coût d'achat et d'utilisation. Les M-346 qu'Abuja pourrait acquérir auraient également pour objectif de former les futurs pilotes des JF-17.