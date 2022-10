MRO: Wizz Air, Frontier et Volaris signent d'importants contrats de composants

Les nouveaux accords tiennent compte de la croissance rapide des flottes des trois transporteurs, offrant ainsi de nouveaux niveaux de synergies et de flexibilité pour une croissance future. Sur la base des plans de flotte actuels, les nouveaux contrats de support total des composants (TCS) couvriront à terme environ 1 000 appareils de la famille Airbus A320.

Le service d'assistance totale aux composants (TCS) de Lufthansa Technik englobe généralement des services tels que la mise en commun de pièces de rechange et une couverture MRO (maintenance, réparation et révision) pour des milliers de numéros de pièces nécessaires aux opérations régulières des compagnies aériennes. Si les trois compagnies aériennes susmentionnées feront un usage intensif de ces offres standard, les contrats récemment signés comprennent également des ensembles de services plus spécialisés qui répondent directement aux besoins individuels de chaque compagnie aérienne et adaptent en conséquence la fourniture de composants sous contrat.

Le contrat de dix ans avec Wizz Air Hungary, Wizz Air UK, Wizz Air Abu Dhabi et Wizz Air Malta, par exemple, ajoute des services de location et de fourniture de composants dédiés à six hubs logistiques en Europe (Katowice, Budapest, Bucarest, Sofia, Rome, Londres) et un au Moyen-Orient (Abu Dhabi). En outre, le contrat offre une flexibilité supplémentaire à la compagnie aérienne qui peut désormais facilement l'étendre à d'autres CTA (certificats de transporteur aérien) qu'elle pourrait créer à l'avenir. Actuellement, Wizz Air exploite une flotte de 166 appareils de la famille A320, mais elle devrait passer à 500 appareils d'ici 2030.

L'accord avec Frontier Airlines comprend également une assistance spéciale sur place, dans le cadre de laquelle les experts de Lufthansa Technik travailleront main dans la main avec les équipes locales de la compagnie aérienne pour fournir, retourner et dépanner les composants dans onze stations de maintenance à travers les États-Unis. La compagnie aérienne peut également compter sur les vastes capacités locales de lufthansa Technik en matière de maintenance et d'entretien des composants. Un concept d'approvisionnement global permettra en outre de s'assurer que le matériel critique est positionné de manière stratégique dans des stocks et des entrepôts de base dédiés à l'ensemble des opérations de Frontier. D'ici 2029, la flotte de Frontier aura presque triplé, passant de 115 appareils de la famille A320 aujourd'hui à 272 appareils.

Le contrat avec Volaris permet à Lufthansa Technik d'augmenter son activité de composants sur le continent américain d'un nombre supplémentaire d'appareils à trois chiffres. De 114 avions exploités aujourd'hui, la flotte du transporteur devrait presque doubler pendant la durée du contrat. Volaris bénéficiera non seulement des capacités locales de mise en commun des pièces du fournisseur MRO, mais fera également un usage intensif de la suite d'opérations numériques AVIATAR de Lufthansa Technik, en exploitant conjointement des services intelligents tels que la surveillance de l'état, la surveillance de la fiabilité et la maintenance prédictive des composants dans le but d'éviter les défaillances des composants en vol et de réduire au minimum le nombre de déroutements techniques.

"Nous sommes heureux de prolonger notre contrat de support total des composants avec Lufthansa Technik, avec qui nous travaillons depuis la création de Wizz Air en 2003. Lufthansa Technik est un partenaire de confiance qui comprend et peut soutenir nos plans de croissance ambitieux ", a déclaré Michael Delehant, vice-président exécutif et chef des opérations du groupe Wizz Air. "Nous sommes impatients de travailler encore plus étroitement avec l'équipe alors que nous faisons passer notre flotte à 500 appareils d'ici la fin de la décennie."

"Frontier est très heureux de l'exécution d'une extension favorable et à long terme de notre accord de soutien total des composants avec Lufthansa Technik. En prolongeant cette relation jusqu'à la fin de l'année 2031, nous montrons non seulement la confiance que nous avons en Lufthansa Technik pour soutenir la croissance rapide des opérations de Frontier, mais nous établissons également un partenariat stratégique qui ne fera que renforcer la position de Frontier en tant que leader sur le marché des ULCC. Chez Frontier, nous croyons que le ciel est pour tout le monde, et avec un partenaire comme Lufthansa Technik, nous sommes sûrs de pouvoir continuer à offrir les bas tarifs que nos clients ont appris à connaître et à aimer", a déclaré Spencer Thwaytes, vice-président et trésorier de Frontier Airlines.

"Volaris bénéficiera de l'accès à l'un des plus grands et des plus fiables pools de composants d'avion, de solutions de composants MRO et de conseils d'experts en matière de stock de base, qui soutiendront nos trois certificats d'opérateur aérien au Mexique, au Salvador et au Costa Rica", a déclaré Holger Blankenstein, vice-président exécutif de Volaris Airlines.

"Wizz Air, Frontier et Volaris sont des exemples impressionnants de transporteurs à très bas coûts qui se lancent dans des plans de croissance ambitieux. Nous nous sentons honorés d'avoir été choisis pour accompagner et soutenir leurs réussites en tant que partenaire à part entière ", a déclaré Soeren Stark, président-directeur général de Lufthansa Technik. "L'extension à long terme des contrats de composants avec ces trois compagnies aériennes souligne non seulement notre compétitivité sur un marché sensible aux prix et de plus en plus axé sur le numérique, mais elle donne également un coup de pouce significatif à notre activité de composants en Amérique et en Europe."

Wizz Air, Frontier et Volaris jouissent déjà d'une relation commerciale fructueuse et de longue date avec Lufthansa Technik. Les services de la société MRO pour Wizz Air remontent même à la fondation de la compagnie aérienne en 2003. Outre les services de composants récemment étendus, Lufthansa Technik prend en charge les tâches de gestion du maintien de la navigabilité sous-traitées (SCAMT) pour différents CTA de Wizz Air et fournit à la compagnie aérienne des services numériques complets issus de son portefeuille AVIATAR. Frontier est client depuis 2014 et reçoit également de Lufthansa Technik des révisions et des services moteurs mobiles (MES) pour ses moteurs CFM56-5B ainsi que des lavages de moteurs Cyclean. Volaris a passé son premier contrat avec Lufthansa Technik en 2012 et, outre l'assistance en matière de composants, a également reçu entre-temps des MES pour ses moteurs V2500.