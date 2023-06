MBDA présente sa solution de munitions rôdeuses collaboratives ORCHESTRIKE

Les effecteurs de combat collaboratifs

Le missilier MBDA va présenter sa solution d’effecteurs de combat collaboratifs, reprenant un concept d'emploi proche des essaims de drones. Ces effecteurs sont en mesure de partager les informations sur l'espace de combat capté au cours du vol jusqu'à leur cible, mais aussi de coordonner leurs actions au sein du groupe afin de percer plus efficacement les systèmes aériennes ennemis, augmentant leur chances de détruire leur cible. Cette collaboration est un élément essentiel pour la survie des appareils, à l’heure ou les stratégies de déni d'accès et interdiction de zone » (en anglais, Anti-Access / Area Denia ou A2/AD) se font de plus en plus nombreuses et renforcées.

Les effecteurs de combat collaboratifs, tels que ceux proposés par MBDA, seront des éléments intégrés à part entière dans les futurs systèmes de systèmes (à l’image du Système de combat aérien du futur ou SCAF) qui comprendront aussi la 6e génération d’avion de chasse. La réalisation de systèmes de missiles intelligents et collaboratifs nécessite de développer de nombreuses technologies telles que la connectivité, l'architecture logicielle et les algorithmes, dont l'intelligence artificielle qui tient une part essentielle. De cette dernière dépend en effet la rapidité et la précision du calcul et de l’échange des données, mais elle n’exclut pas nécessairement d’avoir un homme dans la boucle dans toute la phase de navigation.