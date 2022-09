MBDA présente 2 nouvelles plateformes pour son missile Brimstone et dévoile le missile LPS pour les M270 anglais

De nouveaux chasseurs de chars

Le 21 septembre, à l'occasion du salon Defence Vehicles Dynamics, MBDA a présenté sa Land Precision Fire Family. Elle tourne principalement autour de deux démonstrateurs ; le véhicule blindé Boxer de RBSL et le véhicule léger HMT 600 de Supacat.

Les deux véhicules ont été équipés par MBDA d'un lanceur latéral de missiles antichar Brimstone. Ils doivent permettre à l'Armée britannique (British Army) de disposer de moyens mobiles ayant une capacité de contrer des chars de combat. Ils disposent aussi d'une capacité de tir en salve, le tout coordonné avec les autres lanceurs, afin de détruire conjointement une importante masse de chars ennemis.

MBDA a préféré un système de lancement transversal au contraire d'un système de lancement vertical afin de maximiser la portée du Brimstone. Le système de visée des deux véhicules est agile, permettant un engagement direct (la cible se trouve dans la ligne de mire) ou indirect (la cible se trouve en dehors du champ de vision). Le ciblage indirect est permis grâce à l'interopérabilité du lanceur avec les différents systèmes de reconnaissance anglais mais aussi alliés.

Un concept de l'Armée britannique

Le Boxer est un véhicule blindé 8x8 dont les premiers modèles sont sur le point d'être livrés à la British Army. A l'inverse, le HMT600 est basé sur le Coyote, un véhicule 6x6 utilisés par de nombreuses forces spéciales. De plus, en 2021, General Dynamics Land Systems et MBDA avaient déjà présenté le nouveau véhicule blindé Ares Overwatch équipé de deux lanceurs comprenant 4 missiles Brimstone. Avec ces trois plateformes, MBDA peut offrir à l'Armée britannique une capacité antichar tout en utilisant les véhicules actuels mais aussi futurs des deux divisions de combat de la British Army (1st Division et 3rd Division) et des Forces Légères. L'Armée britannique étant encore en train de se repenser, il n'existe pour l'instant pas de concept d'opérations et d'emploi de ces capacités, comme par exemple un éventuel HMT600 Brimstone aérotransportable pour les troupes aéroportées.

Il n'empêche, la British Army pourrait disposer à termes d'une force antichar mobile capable de suivre toutes les formations de véhicules afin de les protégeant tout en se trouvant à une distance de sécurité des forces blindées ennemies (standoff capacity). Il faut toutefois noter que l'Ajax, la version de base de l'Ares Overwatch, comprend encore quelques problèmes de développement et qu'il n'est pas encore accepté au sein de la British Army. Cependant, un porte-parole de MBDA nous a confirmé que la version Brimstone de ce véhicule est toujours une option pour l'armée britannique.

Un nouveau système pour les frappes en profondeurs

C'est la seconde partie de cette annonce : MBDA a également développé un nouveau missile, le Land Precision Strike (LPS). Il doit permettre aux unités d'artillerie de détruire dans la profondeur des véhicules ennemis de haute valeur et ce, qu'ils soient mobiles ou non. Il a été développé pour être tiré depuis les lance-roquettes multiples M270 MLRS anglais. MBDA propose en plus une option de tir depuis le véhicule Boxer ou un camion RMMV HX 8x8. Il faut toutefois préciser que le missile LPS n'est en aucun cas conçu pour des dégâts de zone comme les roquettes GMLRS des HIMARS et M270 que les Ukrainiens utilisent actuellement : ce serait une arme "One Shot-One kill".