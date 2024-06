MBDA annonce une version sol/sol du missile SCALP

Du LRU au SCALP Dans le cadre du renouvellement de sa capacité de frappe dans la profondeur et afin de prendre en compte les évolutions de la conduite des opérations de bombardement, la France a annoncé le développement d'une version terrestre du missile SCALP, proposé par MBDA. Cette décision stratégique est en partie motivée par la guerre en Ukraine, qui a mis en évidence les difficultés à pouvoir frapper des cibles depuis un vecteur aérien, mais aussi la pertinence des systèmes équivalents au Lance-Roquettes Unitaires (LRU) français tels les missiles HIMARS (80km de portée), voire à plus long rayon d'action comme les ATACMS (300 km). Ainsi, le besoin d'un missile sol-sol plus moderne et efficace s'est imposé, accélérant le développement d'un système basé sur le SCALP.

Le LRU (pour Lance roquette unitaire) peut tirer 12 roquettes à 80km de distance. Il a notamment été transmis par la France à l'Ukraine.

Une version terrestre pour le SCALP MBDA a officiellement dévoilé son système de Missile de Croisière Terrestre (Land Cruise Missile - LCM) lors du salon Eurosatory 2024. Cette nouvelle version terrestre s'appuie sur l'expertise de MBDA dans les frappes de précision en profondeur, notamment via le Missile de Croisière Naval (MdCN) utilisé par la Marine Nationale sur ses frégates et sous-marins, précédemment appelé "SCALP naval". Le LCM est conçu pour répondre aux besoins stratégiques actuels du champ de bataille, offrant une « solution européenne souveraine et intégrée » pour des frappes de précision à très longue portée, alors que le lancement de missiles de croisière n'était jusqu'alors possible pour la France que depuis des aéronefs.

Le missile SCALP (appelé Storm Shadow dans sa version britannique) mesure 5,10m de long pour 1300kg.

Caractéristiques du missile LCM Le LCM présente des capacités remarquables, similaires à celles du MdCN. Ne mesurant que 6,50m pour 1400kg au lancement, sa portée est de 1000km, plus du double d'un missile SCALP tiré par le Rafale. Parmi ses atouts, on retrouve une précision métrique à très longue portée, une haute survivabilité grâce à une faible signature radar, une capacité de suivi de terrain et une capacité à leurrer les défenses ennemies, ainsi qu'une létalité élevée contre des cibles variées. Il permet également des frappes synchronisées très précises grâce à la capacité de "Synchronized Time-On-Target" (STOT), démontrée par des essais réussis avec la Marine Nationale le 18 avril 2024.

La Frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine, positionnée au large de Quimper lors du double tir simultané d'entraînement du MdCN

Le LCM est lui aussi conçu pour pénétrer les systèmes de défense aérienne intégrés de l'ennemi, offrant ainsi une menace immédiate et permanente contre des cibles de haute valeur jusqu'à très longue portée. Le fait de pouvoir disposer de missiles tirés depuis le sol permet également de ne pas mettre en danger des aéronefs dans le cas où la domination aérienne ne serait pas acquise. Cette capacité à infléchir les comportements agressifs des adversaires est cruciale dans des engagements symétriques de haute intensité. Avantages stratégiques et déploiement L'intégration du LCM dans les forces armées françaises représenterait un saut qualitatif en termes de flexibilité, de réactivité et de survivabilité. Les lanceurs terrestres dédiés, combinés à une suite de planification de mission avancée, permettraient aux forces de s'adapter rapidement aux évolutions du champ de bataille et de frapper des cibles stratégiques dans la grande profondeur, d'autant que la capacité de MBDA à pénétrer les défenses ennemies les plus denses a été maintes fois démontrée en Ukraine, avec le lancement de dizaines de missiles de croisière SCALP depuis les Su-24 ukrainiens sur des cibles variées (dépôts de munitions, siège de la flotte de la Mer Noire, navires et sous-marins à quai, centre de commandement...).

Vue d'artiste du LCM