Madagascar Airlines coupe les liens avec Embraer et suspend ses opérations long-courrier

La compagnie aérienne basée à Antananarivo, Madagascar Airlines, a annoncé l'annulation de son accord avec le constructeur d'avions Embraer pour leurs nouveaux E190-E2. La première livraison de ces appareils était attendue pour la fin de l'année 2022 mais a été reportée à plusieurs reprises, à cause de l'adaptabilité de l'appareil aux besoins spécifiques de la compagnie. Selon Thierry de Bailleul, directeur général de Madagascar Airlines, l'incertitude concernant les moteurs Pratt & Whitney, qui alimentent l'E190-E2, a également contribué à cette décision. Malgré une technologie révolutionnaire, ces moteurs sont considérés comme fragiles et présentent un taux de panne élevé. Les problèmes d'approvisionnement rencontrés ont également conduit à des perturbations significatives pour plusieurs compagnies aériennes, un problème que la compagnie malgache espère éviter.

La compagnie se tourne vers un modèle Embraer plus ancien pour sa fiabilité.

Avant l'annulation de l'accord, Madagascar Airlines avait été le troisième transporteur africain à commander l'E190-E2 après Air Peace et Congo Airways. Cependant, malgré l'insistance des autorités à utiliser cet avion, ces dernières ont également réalisé les défis mentionnés plus tôt. Néanmoins, la compagnie envisage de poursuivre une commande pour trois E190-E1, une version antérieure et plus fiable du modèle, avec le soutien des autorités malgaches. Madagascar Airlines fait face à d'importants défis financiers depuis plusieurs années, notamment en raison du coût élevé du carburant pour avions. Pour être en mesure de reparler à l'international, la compagnie se concentrera temporairement sur ses opérations domestiques et tentera d'améliorer ses capacités de maintenance.