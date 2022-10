Lockheed Martin marque la première livraison du logiciel de vol de l'intercepteur de nouvelle génération

Le programme Next Generation Interceptor (NGI) de Lockheed Martin a achevé sa première version logicielle officielle en août 2022. La livraison de ce premier logiciel de vol incrémentiel à la Missile Defense Agency (MDA) marque une étape critique sur la voie des essais en vol et de la mise en service.

"Notre équipe d'ingénieurs a livré cette capacité robuste à notre client avec plus d'un mois d'avance en utilisant l'usine logicielle NGI de Lockheed Martin", a déclaré Sarah Reeves, vice-présidente de NGI chez Lockheed Martin. " L'usine logicielle améliore la fiabilité et permet un temps de développement plus rapide à l'avenir. "

Ce logiciel est essentiel pour que NGI puisse accomplir sa mission : protéger le territoire américain contre les menaces croissantes et évolutives des ICBM. L'équipe a utilisé des architectures ouvertes et des processus agiles, en tirant parti du développement, de la sécurité et des opérations (DevSecOps) pour atteindre cette étape importante de manière précoce grâce à notre NGI Software Factory.

Lockheed Martin's NGI Software Factory

Cette première livraison de logiciel démontre que la NGI Software Factory de l'entreprise est assemblée et génère du code. L'usine logicielle est un cadre composé d'outils de développement de logiciels, de flux de processus, de scripts et d'environnements. Elle permet une fiabilité élevée grâce à des tests automatisés continus.

Après cette première livraison logicielle officielle - une exigence du programme connue sous le nom de produit minimum viable (MVP) - l'équipe NGI de Lockheed Martin se concentrera ensuite sur l'utilisation de son usine logicielle pour produire davantage de code. Des capacités supplémentaires seront ajoutées dans les versions logicielles suivantes, car l'équipe innove de toute urgence pour soutenir les combattants qui défendent notre patrie.

Pour soutenir son travail sur NGI, Lockheed Martin a récemment posé la première pierre du laboratoire d'intégration des systèmes de missiles à Huntsville, en Alabama. La nouvelle installation sera initialement utilisée exclusivement pour le développement dans le cadre du programme NGI. L'entreprise propose également des opportunités de carrière qui soutiennent le NGI.